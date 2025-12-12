Tesla: Το Model 3 Standard με 36.990 ευρώ

Μια νέα έκδοση του Model 3 παρουσιάζει η Tesla, την έκδοση Standard, η οποία κοστίζει 36.990 ευρώ.

Το Model 3 Standard χάρη στην μπαταρία υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, τους αποδοτικούς κινητήρες και τα ενσωματωμένα ηλεκτρικά συστήματα, τον αεροδυναμικό σχεδιασμό και το έξυπνο λογισμικό, έχει χαμηλή μέση κατανάλωση ενέργειας,13,0 kWh/100 χλμ., που του επιτρέπει αυτονομία έως 534 χλμ., με επιτάχυνση 6,2 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τη φόρτιση, το δίκτυο Tesla Supercharger παρέχει πρόσβαση σε πάνω από 20.000 Supercharger σε περισσότερες από 1.500 τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη.

Η σειρά Model 3 διαθέτει μια μεγάλη σειρά χαρακτηριστικών και λειτουργιών, όπως απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω εφαρμογής για smartphone, Trip Planner με διαθεσιμότητα Supercharger σε πραγματικό χρόνο, τηλέφωνο-κλειδί, τηλεχειριζόμενο έλεγχο κλιματισμού, Sentry Mode, Dog Mode, φωνητικές εντολές, ηλεκτρική πίσω πόρτα, χώρο αποσκευών 682 λίτρων, μπροστινό χώρο αποθήκευσης 88 λίτρων και ικανότητα ρυμούλκησης έως και 1000 κιλά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, η νέα μπροστινή κάμερα προσφέρει στους οδηγούς ευρύτερη ορατότητα του περιβάλλοντος στην κεντρική οθόνη, με συσκευή πλύσης με υγρό και ενσωματωμένη θέρμανση για την αποφυγή θόλωσης και παγετού.

Στον βασικό εξοπλισμό ανήκουν και οι προσαρμοζόμενοι προβολείς, τα νέα καθίσματα (τα μπροστινά είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα), δύο ασύρματοι φορτιστές και μία θύρα USB-C μπροστά, συν δύο πίσω θύρες USB-C που αποδίδουν έως 65 W η καθεμία, Autopilot για το Full Self-Driving (με επίβλεψη), κ.ά.

Το Model 3 διατίθεται και σε έκδοση Premium Long Range με πίσω κίνηση (44.990 ευρώ), σε Long Range με τετρακίνηση (48.990 ευρώ) και σε έκδοση Performance (57.490 ευρώ).