Chery Tiggo 7 1.6lt 147Hp – Δοκιμή: Ελκυστική, value for money πρόταση

Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει, αναρωτιόμουν βλέποντας το σήμα της κινεζικής Chery, η οποία ήρθε στην Ελλάδα, για να μείνει, όπως λένε στον όμιλο Σπανό που την εισάγει.

Βέβαια, δεν θα μπορούσαν να πουν κάτι διαφορετικό για μια μάρκα που πράγματι έχει σημαντική πορεία από το 1997 που ιδρύθηκε, και με παρουσία σε πάνω από 20 χώρες.

Και για να επιστρέψω στο τι μου θυμίζει, το θυμήθηκα: την Infiniti, την ιαπωνική μάρκα πολυτελών οχημάτων της Nissan, η οποία είχε παρουσία ολίγων ετών στη χώρα μας, όμως δεν είχε την αναμενόμενη πορεία και σταμάτησε η εισαγωγή τους.

Για την ακρίβεια, αν δεις το σήμα της Infiniti και κλείσεις το κάτω μέρος του οβάλ σχήματος, δημιουργείς το σήμα της Chery!

Μένουμε, λοιπόν, στην Chery, η οποία είναι παρούσα στην ελληνική αγορά, ερχόμενη να βάλει το κερασάκι -όπως λέει και το όνομά της- στην τούρτα των κινεζικών μαρκών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Η αλήθεια είναι ότι χωρίς να έχω μεγάλη πληροφόρηση για τα μοντέλα της, οδήγησα και τα δύο από τα τρία που είναι διαθέσιμα στη χώρα μας, τις τελευταίες ημέρες: το Tiggo 7 με τον θερμικό κινητήρα και το Tiggo 7 plug-in hybrid.

Πρόκειται για δύο μικρομεσαία C-SUV, που καθιστούν το Tiggo 7 το πιο καλοπουλημένο μοντέλο της Chery, διεθνώς.

Είναι, επίσης, αλήθεια, ότι το σχήμα του δε σε αφήνει αδιάφορο, με 4,553 μ. μήκος, 1,862 μ. πλάτος και 1,696 μ. ύψος. Το μακρύ, σχετικά, καπό, η ογκώδης μάσκα και το κόψιμο του πίσω μέρους, το κάνουν να κερδίζει τα βλέμματα στο δρόμο, και από ξεκινάμε.

Θα αναφερθώ πρώτα στο Tiggo 7 με τον θερμικό κινητήρα βενζίνης και σε επόμενο άρθρο για το plug-in hybrid, μολονότι οι διαφορές στην εμφάνιση είναι απειροελάχιστες.

Στο βενζινοκίνητο Tiggo 7 η μάσκα με αυτά τα τύπου διαμάντια χαρακτηριστικά, έχει ορισμένα ανοίγματα που δεν φαίνονται εύκολα, προκειμένου να ψύχεται το μοτέρ, ενώ και χαμηλά υπάρχει εισαγωγή αέρα που βοηθά στην ψύξη.

Καλοσχεδιασμένοι οι προβολείς LED με ενσωματωμένα φώτα ημέρας LED, ενώ οι ράγες οροφής προσδίδουν κύρος SUV. Στο πλάι, το κόψιμο της γραμμής των τελευταίων παραθύρων δίνει μια διαφορετική πινελιά, με φινίρισμα αλουμινίου, όπως και η γραμμή πάνω από τις πόρτες. Πίσω, δεσπόζουν η αεροτομή ψηλά, τα LED φώτα σε μπάρα και το όνομα της μάρκας ψηλά στην πόρτα, με το όνομα του αυτοκινήτου να εμφανίζεται χαμηλά αριστερά στην πόρτα του χώρου αποσκευών.

Στην καμπίνα, με το ταμπλό προσανατολισμένο προς τον οδηγό, που φέρει και απομίμηση ανθρακονημάτων, συναντάμε ποιοτικά στοιχεία. Μαλακά πλαστικά, δέρμα στο τιμόνι που έχει επίπεδο κάτω τμήμα, υφασμάτινες ταπετσαρίες, έναν λεβιέ κρυστάλλινο για το αυτόματο κιβώτιο, και βέβαια μια μεγάλη διπλή οθόνη που την πρωτοπαρουσίασαν Γερμανοί κατασκευαστές, όμως, πλέον, υιοθετείται από πολλές μάρκες. Η μεγάλη οθόνη απαρτίζεται από έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και μια ιδίου μεγέθους οθόνη αφής για το σύστημα ενημέρωσης / ψυχαγωγίας, από όπου γίνονται όλες οι ρυθμίσεις καθώς απουσιάζουν χειροκίνητοι διακόπτες.

Θα βρούμε αρκετούς αποθηκευτικούς χώρους για μικροαντικείμενα, και με το σχεδόν επίπεδο πάτωμα, στο πίσω μέρος χωρά άνετα και τρίτος ενήλικας επιβάτης (μεταξόνιο 2,67 μ.), ενώ στο πορτ-μπαγκάζ χωρούν αντικείμενα όγκου 484 λίτρων.

Η βασική έκδοση δεν έρχεται με εταζέρα και αυτό είναι αρνητικό, διότι τα αδιάκριτα βλέμματα παρατηρούν όσα έχεις στον χώρο αποσκευών.

Το Tiggo 7, στη βενζινοκίνητη έκδοση, εφοδιάζεται με κινητήρα 1.6lt με ισχύ 147 ίππους και ροπή 275 Nm, το οποίο συνεργάζεται καλά με το 7άρι αυτόματο κιβώτιο, χωρίς να υπάρχει υβριδική υποστήριξη.

Η επιτάχυνση των 10,5 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα είναι ένα καλό νούμερο για το 1.580 κιλών αμάξωμα, ενώ η τελική ταχύτητα ορίζεται στα 180 χλμ./ώρα.

Κάθε φοράς που ξεκινάς με το Tiggo 7 θα δεις ότι λειτουργεί στο πρόγραμμα Eco, ενώ από τον περιστροφικό διακόπτη Mode στην κονσόλα, μπορείς να αλλάξεις σε Normal και Sport, ενώ σε κάθε πρόγραμμα σου εμφανίζεται στην οθόνη ένα Tiggo 7 με διαφορετικό χρωματισμό.

Στο πρόγραμμα Sport παίρνεις το μέγιστο των επιδόσεων και το προτιμώ στα ανηφορικά κομμάτια και στα στροφιλίκια. Στην πόλη Eco για χαμηλή κατανάλωση και στον αυτοκινητόδρομο Normal.

Με όλα αυτά, η μέση κατανάλωση κυμαίνεται κοντά στα 7,5 λίτρα στα 100 χλμ. (η εταιρεία δίνει 7 λίτρα), κι αν είχε υβριδική υποβοήθηση θα ήταν χαμηλότερη αυτή η τιμή.

Παρά το μήκος του, είναι σχετικά ευέλικτο, με κύκλο στροφής 11,2 μέτρα, ενώ και οι κλίσεις στις στροφές δεν είναι έντονες.

Καλοστημένο στο δρόμο, με καλή ηχομόνωση, με 18 εκατοστά απόσταση από το έδαφος για να μπορεί να πάει και στο βουνό, ενώ και το τιμόνι, μολονότι δεν επαναφέρεται πολύ άμεσα, δεν προβληματίζει έναν μέσο οδηγό.

Η Chery πλαισιώνει το Tiggo 7 με πολλά συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, που μπορείς και να τα απενεργοποιήσεις αν σου φαίνονται κουραστικά στη χρήση. Φέρει και κεντρικό αερόσακο ανάμεσα στα καθίσματα οδηγού συνοδηγού, που αποτρέπει σε πλευρική σύγκρουση το χτύπημα των κεφαλιών μεταξύ τους.

Ωστόσο, στις δοκιμές πρόσκρουσης του EuroNCAP, το Tiggo 7 βαθμολογήθηκε με 4 αστέρια και όχι 5 που είναι το άριστα. Μάλιστα, έλαβε 80% στην προστασία των ενήλικων επιβατών, 77% στην προστασία των παιδιών, 80% στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου (πεζοί, δικυκλιστές) και 78% για τα συστήματα ασφάλειας που φέρει.

Η τιμή που ξεκινά από τις 27.490 ευρώ είναι αρκετά δελεαστική και ανήκει στα πλεονεκτήματα του αυτοκινήτου.