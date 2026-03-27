Leapmotor C10 Hybrid EV – Δοκιμή: Ηλεκτρικό με… βενζινοκινητήρα;

Το Leapmotor C10 Hybrid EV είναι ένα οικογενειακό «υβριδικο-ηλεκτρικό» D-SUV, που συμπεριφέρεται σαν ηλεκτρικό
Το κινεζικό D-SUV θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία εναλλακτική πρόταση για όποιον θέλει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, χωρίς όμως να νιώθει ότι περιορίζεται στην αυτονομία.

Το C10 Hybrid EV της Leapmotor δεν είναι ένα απλό plug-in hybrid SUV, αλλά ένα Range Extended EV που μπαίνει και στην πρίζα.

Η λειτουργία Hybrid EV βρίσκεται στη λογική του range extender, κάτι που σημαίνει επέκταση της αυτονομίας μέσω ενός θερμικού κινητήρα. Ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια για να παράγει ρεύμα και όχι για να κινεί το αυτοκίνητο. Πιο συγκεκριμένα, ο θερμικός κινητήρας παρέχει ενέργεια στον ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος ηλεκτροκινητήρας είναι αυτός που δίνει την κίνηση στους τροχούς του C10.

Με άλλα λόγια, το Leapmotor C10 Hybrid EV συνδυάζει τα πλεονεκτήματα ενός αμιγώς ηλεκτρικού και ενός θερμικού μοντέλου. Επιταχύνει και κινείται σαν ηλεκτρικό με την ενέργεια της μπαταρίας, αλλά η παρουσία του βενζινοκινητήρα είναι έτοιμη να υποστηρίξει, όποτε χρειαστεί. Η μπαταρία φορτίζει από το βενζινοκινητήρα ή από πρίζα, εφόσον μιλάμε για plug-in hybrid μοντέλο.

Μάλιστα, υπάρχει και η δυνατότητα φόρτισης με ταχυφορτιστή DC, κάτι που δε συναντάμε συχνά στα PHEV μοντέλα, αλλά είπαμε. Το Leapmotor C10 Hybrid EV δεν είναι ένα τυπικό plug-in hybrid μοντέλο.

Το C10 Hybrid EV, λοιπόν, μπορεί να φορτίσει σε παροχή εναλλασσόμενου AC ή συνεχούς ρεύματος DC (65 kW), με το 30%-80% της φόρτισης να ολοκληρώνεται σε 18 λεπτά (on-board δυνατότητα φόρτισης έως 6,6 kW με κατανάλωση 0,3 λτ./ 100 χλμ. για κάθε kW).

Τι συμβαίνει, λοιπόν;

Το D-SUV της Leapmotor, της οποίας τη διανομή στην Ελλάδα έχει αναλάβει η Italian Motion (Alfa Romeo, Abarth, FIAT, FIAT Professional και Jeep), εξοπλίζεται με έναν ηλεκτρικό κινητήρα, ο οποίος αποδίδει 215 ίππους (158 kW) και 320 Nm ροπής, καθώς και με έναν 1.500άρη τετρακύλινδρο κινητήρα βενζίνης, ο οποίος αποδίδει 95 ίππους (50 kW) και λειτουργεί στον αποδοτικό κύκλο Atkison.

Το Leapmotor C10 Hybrid EV είναι ένα Range Extended EV που μπαίνει στην πρίζα, το οποίο συνδυάζει με τον καλύτερο τρόπο τα οφέλη της οδήγησης ενός αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου με την ευελιξία της παρουσίας θερμικού κινητήρα.

Ο ηλεκτροκινητήρας, ο οποίος είναι τοποθετημένος στον πίσω άξονα, τροφοδοτείται με ενέργεια από μία μπαταρία χωρητικότητας 28,4 kWh -αρκετά μεγάλη χωρητικότητα για PHEV δεδομένα- και, όπως προαναφέραμε, είναι αυτός που κινεί το C10.

Το C10 Hybrid EV μπορεί να καλύψει αμιγώς ηλεκτρικά έως 145 χλμ. σε μεικτό κύκλο και έως 191 χλμ. μέσα στην πόλη. Όταν, όμως, οι συνθήκες το απαιτήσουν και ανάλογα με το επιλεγμένο προφίλ λειτουργίας (EV+, EV, Fuel και Power+), ο θερμικός κινητήρας ενεργοποιείται και αναλαμβάνει το ρόλο γεννήτριας για την μπαταρία.

Συνεπώς, το C10 Hybrid EV μπορεί να καλύψει συνολικά έως 970 χλμ., σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Σημειώστε πως η χωρητικότητα του ντεπόζιτου της βενζίνης είναι 50 λίτρα.

Το λεγόμενο «range anxiety», ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ανησυχία των οδηγών των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων για το επίπεδο της μπαταρίας κυρίως σε μεγάλες αποστάσεις, αποτελεί παρελθόν με το C10 Hybrid EV της Leapmotor.

Μοντέρνα και απλή σχεδίαση μέσα και έξω

Η σχεδίαση του C10 Hybrid EV δε διαφέρει από της ηλεκτρικής εκδοχής του και είναι επηρεασμένη από τις ευρωπαϊκές τάσεις. Κομψές γραμμές, επιβλητικές αναλογίες, δυναμικές λεπτομέρειες και με χαμηλό αεροδυναμικό συντελεστή Cd 0,25.

Το C10 έχει μήκος 4.739 χλστ., πλάτος 1.900 χλστ. και ύψος 1.680 χλστ., ενώ το μεταξόνιο των 2.825 χλστ. του χαρίζει ευρυχωρία.

Το οικογενειακό SUV της Leapmotor ανήκει στην D-SUV κατηγορία και διαθέτει απλή και παράλληλα δυναμική σχεδίαση.

Η καμπίνα του C10 φιλοξενεί άνετα οδηγό, συνοδηγό και τρεις πίσω επιβάτες, ενώ αποπνέει μία premium ατμόσφαιρα με ποιοτικά υλικά, καλή συναρμογή και φινίρισμα.

Άνετος χώρος για τους πίσω επιβάτες με αέρα για τα γόνατα.

Το εσωτερικό είναι μοντέρνο, απλό, ψηφιακό και άνετο με την πρακτικότητα σε πρωταγωνιστικό ρόλο, δείχνοντας τον οικογενειακό του χαρακτήρα. Οι πρακτικές θήκες ολόγυρα και το πορτ-μπαγκάζ των 400 λίτρων επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές.

Το πορτ-μπαγκάζ των 400 λίτρων είναι αρκετό για μία οικογένεια, χωρίς όμως να μπορούν να κάνουν υπερβολές με τις αποσκευές.
Το εσωτερικό του C10 είναι μοντέρνο, λιτό, ψηφιακό, άνετο και με έμφαση στην πρακτικότητα.

Οι δύο μεγάλες digital οθόνες, για το infotainment η οθόνη αφής των 14,6 ιντσών και για τον πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, καταλαμβάνουν περίοπτη θέση στο διάκοσμο. Η διαχείριση των περισσότερων λειτουργιών του αυτοκινήτου πραγματοποιείται μέσω του μενού της κεντρικής οθόνης, κάτι που σημαίνει ότι χρειάζεται εξοικείωση, η οποία έρχεται όσο περισσότερο χρόνο περνάς με το αυτοκίνητο.

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν συντομεύσεις στο τιμόνι για το lane assist και το όριο ταχύτητας, όπου μπορείς εύκολα να τα παραμετροποιήσεις. Επίσης, οι αναβαθμίσεις πραγματοποιούνται αυτόματα.

Στο τιμόνι υπάρχουν συντομεύσεις για το lane assist και το όριο ταχύτητας για πιο εύκολη πρόσβαση.

Πάρε χαρτί και μολύβι!

Η σωστή επιλογή προγράμματος είναι σημαντική, καθώς συνδέεται άμεσα με την αποδοτικότητα του συστήματος.

Με το C10 Hybrid EV μπορείς να κινηθείς άνετα, ξεκούραστα και οικονομικά μέσα στην πόλη στη λειτουργία EV. Η κύλιση και η γραμμική απόδοση είναι όμοια με αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο. Οι ήσυχες, ήρεμες και ποιοτικές διαδρομές αναβαθμίζουν την καθημερινότητα.

Το ίδιο συμβαίνει, όμως, και στα ταξίδια αρκεί να γνωρίζουμε τη λειτουργία του κάθε προγράμματος και να επιλέγουμε το σωστό, ώστε να μας ανταμείψει.

Το βασικό είναι να μην αφήνουμε το επίπεδο της μπαταρίας να πέσει κάτω από 20%, διότι περιορίζει την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα, αλλά ακόμη και στην περίπτωση αυτή στη λειτουργία EV+ μπορούμε να κινηθούμε με χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας.

Το Leapmotor C10 Hybrid EV είναι άνετο και αποδοτικό με την επιλογή του σωστού προγράμματος αναλόγως των συνθηκών.

Στα υπόλοιπα προγράμματα αναλαμβάνει δράση ο θερμικός κινητήρας, δηλαδή, η γεννήτρια, ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα EV η γεννήτρια ενεργοποιείται μόλις πέσει κάτω από το 30%.

Στο ταξίδι, καλό είναι να μην ξεκινάμε με «άδεια» μπαταρία, και επιλέγουμε το πρόγραμμα Fuel. Σε αυτή την περίπτωση, λειτουργεί συνέχεια η γεννήτρια και έτσι διατηρείται το προκαθορισμένο από τον οδηγό επίπεδο της μπαταρίας υψηλό.  Συνεπώς, έχουμε χαμηλή κατανάλωση και όλα τα οφέλη της ηλεκτρικής λειτουργίας. Όσο πιο χαμηλά διατηρούνται οι στροφές του θερμικού κινητήρα τόσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο του θορύβου και της κατανάλωσης.

Σημειώστε πως στη λειτουργία Fuel ρυθμίζουμε εμείς χειροκίνητα το σημείο ενεργοποίησης της γεννήτριας στο 30-80%, δηλαδή το πότε θα αναλάβει δράση ο θερμικός κινητήρας/γεννήτρια.

Επίσης, στο ταξίδι μπορούμε να επιλέξουμε και τη λειτουργία Power+, κατά την οποία απολαμβάνουμε τη μέγιστη ισχύ, σε συνδυασμό με την αποδοτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση από το 80% και κάτω του επιπέδου της μπαταρίας είναι ενεργοποιημένη η γεννήτρια.

Άρα, ανάλογα με τα ζητούμενα ο οδηγός θα πρέπει να επιλέξει το κατάλληλο πρόγραμμα, ώστε να αποκομίσει το μέγιστο όφελος από το σύστημα. Σε αντίθετη περίπτωση, είτε λόγω λανθασμένης επιλογής προγράμματος είτε λόγω υπερβολικής ταχύτητας, οδηγούμαστε στο να «αδειάσει» το επίπεδο της μπαταρίας. Αυτό δε σημαίνει ότι θα «μείνουμε» από μπαταρία ή… γενικότερα, αλλά ότι ο θερμικός κινητήρας θα δουλεύει σε υψηλές στροφές που οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση και σε αυξημένο επίπεδο θορύβου. Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι έχει γίνει καλή δουλειά από την εταιρεία στο επίπεδο της ηχομόνωσης. Δεν παύει, όμως, να… αλλοιώνεται το ήρεμο περιβάλλον της καμπίνας, εάν δε λειτουργούν όλα με το σωστό τρόπο.

Στην πράξη

Η απόδοση είναι γραμμική και η ροπή έρχεται άμεσα από το πρώτο πάτημα του δεξιού πεντάλ, όπως ακριβώς σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο. Αυτή η άμεση επιτάχυνση εξασφαλίζει ασφαλείς προσπεράσεις. Η μετάδοση γίνεται μέσω κιβωτίου μονής σχέσης, το οποίο με τη σειρά του προσφέρει ομαλή και συνεχή ροή ισχύος.

Η θέση οδήγησης είναι ψηλή και προσφέρει καλή ορατότητα.

Το οικογενειακό SUV έχει στιβαρό και σταθερό πάτημα και πολύ καλή ποιότητα κύλισης. Η ανάρτηση αποσβαίνει εύκολα τις όποιες κακοτεχνίες του οδοστρώματος, ενισχύοντας την άνεση, ενώ σε δρόμο με στροφές η συμπεριφορά του πισωκίνητου C10 είναι ασφαλής, ουδέτερη και προβλέψιμη. Δε θα προσφέρει συγκινήσεις σε σβέλτο ρυθμό, αλλά ούτε θα σε… μπλέξει σε περιπέτειες. Άλλωστε ο προσανατολισμός του είναι ξεκάθαρος και δεν αφήνει υποσχέσεις για κάτι διαφορετικό από τον οικογενειακό, πολιτισμένο και οικονομικό χαρακτήρα του.

Το σύστημα διεύθυνσης παρέχει σχετικά καλή πληροφόρηση και είναι ακριβές στις εντολές του οδηγού. Τέλος, το «υβριδικο-ηλεκτρικό» SUV διαθέτει πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS), εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ασφάλεια.

Όσον αφορά την κατανάλωση, διαπιστώσαμε και στην πράξη την πολύ καλή διαχείριση ενέργειας του συστήματος. Η μέση κατανάλωση της δοκιμής μας σε όλες τις συνθήκες και τα περιβάλλοντα που κινηθήκαμε ήταν λίγο κάτω από 6,0 λτ./100 χλμ. κατανάλωση βενζίνης και 13,8 kWh/100 χλμ. κατανάλωση ενέργειας.

Για έξυπνους λύτες!

Το Leapmotor C10 Hybrid EV διαθέτει ένα έξυπνο υβριδικό σύστημα, το οποίο αν χειριστείς… με ευφυΐα μόνο κερδισμένος είσαι σε οικονομία-χαμηλή κατανάλωση, άνεση και ποιότητα κύλισης. Αυτό δε σημαίνει μαγικές οδηγικές ικανότητες, αλλά σωστή επιλογή προγράμματος λειτουργίας αναλόγως τις εκάστοτε συνθήκες, στις οποίες κινούμαστε. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στην αυτοδιαχείριση του συστήματος.

Το C10 Hybrid EV εφαρμόζει με τον καλύτερο τρόπο τη range extender λογική, δηλαδή, την τεχνολογία εκτεταμένης αυτονομίας και αποτελεί μία από τις πιο δυνατές προτάσεις σε «υβριδικο-ηλεκτρικό» μοντέλα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Leapmotor, εκ των κορυφαίων Κινέζων κατασκευαστών, αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω της κοινοπραξίας της με τον πολυεθνικό κολοσσό Stellantis.

Εν ολίγοις, το C10 Hybrid EV απευθύνεται σε όσους επιθυμούν τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης, αλλά είναι ακόμα διστακτικοί να μπουν ολοκληρωτικά στον EV κόσμο. Απευθύνεται, επίσης, σε όσους τα θέλουν όλα και δεν τους αρέσουν τα διλήμματα, αλλά οι αποδοτικές προτάσεις και λύσεις.

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, ο οικογενειακός του χαρακτήρας που τονίζει την πρακτικότητα του C10 Hybrid EV, αλλά και το σύγχρονο ψηφιακό εσωτερικό μετατρέπουν το κινεζικό SUV σε μία ενδιαφέρουσα πρόταση για όσους σκέφτονται πρακτικά και ορθολογιστικά.

Η τιμή του Leapmotor C10 Hybrid EV ξεκινάει από 33.900 ευρώ στην έκδοση Style και από 36.400 στην Design, ενώ καλύπτεται από πενταετή εγγύηση (ή 100.000 χλμ.) για τα μηχανικά μέρη και για 8 έτη (ή 160.000 χλμ.) για την μπαταρία υψηλής τάσης. Τέλος, είναι διαθέσιμο για παραγγελίες σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου συνεργατών της Italian Motion.

