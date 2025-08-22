Θα γίνει κάτι και με την ηχορύπανση εκτός από τα κράνη;

«Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» από την Ελληνική Αστυνομία, και συμφωνώ απόλυτα με τους ελέγχους που γίνονται με προληπτικό μεν χαρακτήρα αλλά και με κατασταλτικό, καθώς βεβαιώνονται παραβάσεις και επιβάλλονται αυστηρά χρηματικά πρόστιμα, που συνοδεύονται και με αφαίρεση άδειας οδήγησης, αλλά με την ηχορύπανση τι γίνεται;

Ωστόσο, ένα διαχρονικό ερώτημα που βασανίζει τους πολίτες που δεν θέλουν να ακούνε υπερβολικούς θορύβους από τις εξατμίσεις, κυρίως μοτοσυκλετών και δευτερευόντως αυτοκινήτων, είναι γιατί δεν δίνεται έμφαση και σε αυτόν τον τομέα. Γιατί δεν γίνονται εξίσου τακτικοί έλεγχοι.

Σε μια πολύβουη πόλη, από τα χιλιάδες οχήματα, με θορύβους που προέρχονται από την κύλιση των οχημάτων, είναι τουλάχιστον ενοχλητικό να ακούς εξατμίσεις να παράγουν ντεσιμπέλ που σε ξυπνούν το μεσημέρι (για όσους κοιμούνται) ή το βράδυ και που όλη την ημέρα αναστατώνουν τους πολίτες.

Ακόμα και στις μικρότερες πόλεις, όπου οι θόρυβοι είναι περιορισμένοι, η κάθε εξάτμιση που «σκάει», παράγει έναν αφύσικο προς την καθημερινότητα ήχο.

Κι όμως, σε αυτόν ον τομέα δεν έχω λάβει ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. ότι βεβαιώθηκαν τόσες παραβάσεις. Κι όμως, και αυτή η παράβαση προβλέπεται στο ΚΟΚ, δηλαδή απαγορεύεται να κυκλοφορούν οχήματα που παράγουν θόρυβο, πέραν της εργοστασιακής τους κατασκευής, δηλαδή όπως αγοράστηκαν τα οχήματα, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές.

Πέραν της ηχορύπανσης από τις εξατμίσεις, υπάρχει και ηχορύπανση από τα ηχοσυστήματα των αυτοκινήτων, όχι τα εργοστασιακά, αλλά αυτά που τοποθετούνται έξτρα, με τα πανίσχυρα ηχεία και τους κάθε λογής οδηγούς να θέλουν να ακούσεις και εσύ -ντε και καλά- τους δικούς τους νταλκάδες.

Ας κοιτάξει, λοιπόν, η Ελληνική Αστυνομία να κάνει περισσότερους ελέγχους και προς αυτή τη κατεύθυνση, κάνει που κάνει για κράνη και ζώνες ασφαλείας.