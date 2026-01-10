Τι ισχύει με τα διπλώματα οδήγησης και με τις ανανεώσεις άνω των 65 ετών

Οι νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σταδιακά θα πρέπει να εφαρμόζονται από τα κράτη – μέλη, αναφορικά με τις άδειες οδήγησης, εντάσσονται στη γενικότερη φιλοσοφία για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, της μείωσης των ατυχημάτων στην Ευρώπη και των θανάτων στην άσφαλτο.

Επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί οδηγοί, μεγαλύτερης ηλικίας, που διαθέτουν χάρτινη άδεια οδήγησης (είχα κι εγώ μέχρι που μου την έκλεψαν και εξέδωσα νέα, πλαστική), μπορεί η άδεια να γράφει μεταγενέστερη ημερομηνία από τη 19η Ιανουαρίου του 2033, ωστόσο από εκείνη την ημερομηνία και μετά θα πρέπει να την αντικαταστήσουν, υποχρεωτικά, με νέα, πλαστική, τύπου τραπεζικής κάρτας, ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Κατά συνέπεια, μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2033 ισχύουν οι παλιές, χάρτινες άδειες κυκλοφορίας που έχουν εκδοθεί πριν από τα 19 Ιανουαρίου 2013, αρκεί βέβαια να μην μπορούν να πλαστογραφηθούν, καθώς η οδηγία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποφεύγεται ο κίνδυνος πλαστογράφησης των αδειών οδήγησης, συμπεριλαμβανομένων των αδειών οδήγησης που εκδόθηκαν πριν από τις 19 Ιανουαρίου 2013» και επίσης ότι «Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, έως τις 19 Ιανουαρίου 2033, όλες οι έντυπες άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί ή τεθεί σε κυκλοφορία πληρούν όλες τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι για κάθε μετατροπή διπλώματος ή προσθήκη άλλης κατηγορίας (π.χ. οδήγησης μοτοσυκλέτας), τότε εφόσον η άδεια οδήγησης είναι χάρτινη, αυτομάτως εκδίδεται νέα πλαστική.

Επίσης, ο καθένας που έχει χάρτινη άδεια μπορεί ανά πάσα στιγμή να απευθυνθεί στην αρμόδια διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας και πληρώνοντας ένα παράβολο να αποκτήσει τη νέα πλαστική.

Σημειώνω, επίσης, ότι η χάρτινη άδεια οδήγησης δεν μπορεί να γίνει ψηφιακή, ώστε κάποιος να την επιδεικνύει από το κινητό του τηλέφωνο (μέσω του Gov.gr Wallet), παρά μόνο η πλαστική. Οι ψηφιακές άδειες οδήγησης χορηγούνται σε κατόχους για χρήση με ευρωπαϊκά πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας ως ηλεκτρονικές βεβαιώσεις χαρακτηριστικών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τώρα, για την ανανέωση της άδειας οδήγησης, τα 65 έτη είναι το όριο. Από εκείνη την ηλικία και μετά πρέπει η άδεια οδήγησης να ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια. Ωστόσο, σύμφωνα με την οδηγία «Τα κράτη μέλη δύνανται να μειώσουν τις περιόδους διοικητικής ισχύος που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο για άδειες οδήγησης κατόχων που διαμένουν στην επικράτειά τους και έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, προκειμένου να απαιτούν τη συχνότερη διεξαγωγή ιατρικών ελέγχων και αυτοαξιολογήσεων ή τη συχνότερη λήψη άλλων ειδικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της επανεκπαίδευσης. Η εν λόγω μειωμένη περίοδος διοικητικής ισχύος εφαρμόζεται μόνον κατά την ανανέωση της άδειας οδήγησης».

Κατά συνέπεια, αν η χώρα μας θελήσει μπορεί να μην ανανεώνει κάθε τρία χρόνια της άδειες οδήγησης μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους, αλλά νωρίτερα, εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι.