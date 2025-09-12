Τι μπορεί να κάνει ένα αυτόνομο ρομπότ στην Ολυμπία Οδό;

Να που και η Ολυμπία Οδός περνά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής τεχνολογίας.

Και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, καθώς η Ολυμπία Οδός έχει αποδείξει ότι βρίσκεται μέσα στις εξελίξεις και πολλές φορές τις οδηγεί, όπως με την παραγωγή πόσιμου νερού από τον αέρα, που το βρίσκουμε σε πάρκινγκ κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου.

Πριν λίγες ημέρες, η Ολυμπία Οδός έκανε ένα ακόμα βήμα, δοκιμάζοντας σε πραγματικές συνθήκες ένα νέο αυτόνομο σύστημα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την εκτέλεση μιας σειράς εργασιών.

Βλέπουμε, λοιπόν, το ρομπότ να εκτελεί με ακρίβεια δουλειές που θα έκαναν εργαζόμενοι της εταιρείας, με απόλυτη ασφάλεια. Ναι, μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι τα ρομπότ παίρνουν εργασίας, ωστόσο και για τη λειτουργία των ρομπότ απασχολούνται άνθρωποι, άρα δημιουργούνται και θέσεις εργασίας.

Το ρομπότ μπορεί και σφραγίζει ρωγμές που δημιουργούνται στο οδόστρωμα, χωρίς να χρειάζεται να εκτεθούν σε κίνδυνο εργαζόμενοι. Επίσης, ρίχνει άσφαλτο και κλείνει λακκούβες, να φρεσκάρει τη λευκή διαγράμμιση και να υποστηρίζει επιθεωρήσεις και διαχείριση της κυκλοφορίας.

Για να τα κάνει όλα αυτά, το ρομπότ είναι εξοπλισμένο με αισθητήρες, κάμερες και αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, ενώ υποστηρίζεται από drones και μηχανική μάθηση.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του τετραετούς ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος HERON, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος HORISON 2020.

Αυτό το ευρωπαϊκό έργο έφερε σε επαφή εταίρους από διάφορες χώρες για να διερευνήσουν πώς η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να κάνουν τη συντήρηση των αυτοκινητόδρομων ασφαλέστερη, ταχύτερη και πιο αποτελεσματική.