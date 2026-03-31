Το ανανεωμένο Hyundai i20 είναι ένα supermini με supermaxi χαρίσματα

Το πώς ένα αυτοκίνητο, με συμπαγείς διαστάσεις (4,065μ. μήκος), στην κατηγορία των supermini, όπως τα ονομάζουμε, μπορεί να συνδυάζει ανέσεις μεγαλύτερου, μικρομεσαίου αμαξώματος, τεχνολογία αιχμής και τιμή…μικρού μεγέθους, ίσως μόνο η Hyundai ξέρει να παρουσιάζει.

Απτή απόδειξη το ανανεωμένο Hyundai i20, που ήρθε και ταράζει τα νερά στην κατηγορία του, με ταπεραμέντο και δυναμισμό, πλαισιωμένο με πλειάδα χαρακτηριστικών που θα ζήλευαν και μεγαλύτερα αυτοκίνητα.

Δώσε μάτια να το βλέπω

Το σφηνοειδές στυλ του ανανεωμένου Hyundai i20 είναι κάτι που θα εκτιμήσουν πολλοί, καθώς το νεανικό του ύφος απευθύνεται όχι μόνο σε νέους και νέα ζευγάρια, αλλά και σε μεγαλύτερους ηλικιακά υποψήφιους αγοραστές, που θέλουν ένα στιβαρό αυτοκίνητο, με την σφραγίδα ενός κορυφαίου βιομηχανικού κατασκευαστή όπως η Hyundai, και με 5 χρόνια εγγύηση δίχως όριο χιλιομέτρων.

Οι προβολείς full LED που συμπληρώνονται από τα φώτα ημέρας, δημιουργούν μια όμορφη οπτική εικόνα μπροστά, με τη νέα μάσκα σε σχήμα πλέγματος και τις εισαγωγές στις άκρες του νέου προφυλακτήρα, να ενισχύουν τη δυναμική εικόνα της μπροστινής όψης.

Οι τρεις οριζόντιες τομές στα πλευρά του αμαξώματος μοιάζουν ξυραφιές στην κίνηση του αυτοκινήτου, οι ζάντες αλουμινίου 16 ή 17 ιντσών φαντάζουν πίνακας μοντέρνας τέχνης, ενώ τα πίσω φωτιστικά σε σχήμα Ζ θυμίζουν την υπογραφή που άφηνε ο Ζορό με το σπαθί του, ενωμένα με μια κόκκινη μπάρα.

Η πόρτα του χώρου αποσκευών ανοίγει από ψηλά, για μεγαλύτερη άνεση, ενώ ο σπορτίφ χαρακτήρας ορίζεται από την αεροτομή ψηλά και τον διαχύτη στο κάτω μέρος του νέου προφυλακτήρα.

Ένα ακόμα στοιχείο που κάνει το ανανεωμένο Hyundai i20 να ξεχωρίζει στο δρόμο, είναι η μαύρη οροφή, με τις μαύρες κολόνες και τους μαύρους καθρέπτες να δημιουργούν ομοιογένεια.

Μια καμπίνα ευχάριστη και ζωηρή

Ο άνεμος ανανέωσης φύσηξε και στο εσωτερικό, λες και μπήκε από τα παράθυρα για να παρασύρει τις αισθήσεις.

Ο οδηγοκεντρικός χαρακτήρας είναι ξεκάθαρος στην κονσόλα και το ταμπλό, με τον ψηφιακό πίνακα 10,25 ιντσών μπροστά από τον οδηγό να φέρει δύο λευκά όργανα, ενώ νέα είναι και η ίδιου μεγέθους οθόνη αφής για το infotainment. Οι τεχνικοί πλαισίωσαν την καμπίνα με αναβαθμισμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας, όπως USB Type‑C, Bluelink και ενημερώσεις χαρτών over‑the‑air, με τον πολύχρωμο ατμοσφαιρικό φωτισμό LED να δημιουργεί ένα ευχάριστο και ξεκούραστο περιβάλλον.

Το 4 ακτίνων τιμόνι βελτιώνει το κράτημα, φέρει χειριστήρια για το ηχοσύστημα και τις πληροφορίες του πίνακα οργάνων, και η εκκίνηση γίνεται με μπουτόν στο ταμπλό.

Τα πολύς καλής ποιότητας υλικά σε μαλακά πλαστικά και ταπετσαρίες, ενισχύουν την ευχάριστη φιλοξενία των 4 ενηλίκων επιβατών, με τα μπροστινά καθίσματα να παρέχουν εξαιρετική στήριξη. Θα μπορέσει να χωρέσει και ένα ακόμα άτομο μικρότερου μεγέθους άτομο στα αναπαυτικά πίσω καθίσματα, καθώς διαθέτει μεγάλο για την κατηγορία του μεταξόνιο (2,58μ.), με τα 352 λίτρα όγκου του πορτ-μπαγκάζ να είναι επαρκή για το ταξίδι. Κι αν υπάρχουν μεγαλύτερες σε ύψος αποσκευές, απλά βγάζεις την εταζέρα και την τοποθετείς πίσω από τον πάγκο καθισμάτων.

Ένα μοτέρ, χειροκίνητο κιβώτιο ή αυτόματο διπλού συμπλέκτη

Χωρίς να βάζει σε σκέψεις τον υποψήφιο αγοραστή, το Hyundai i20 εφοδιάζεται με έναν κινητήρα 1.0 Turbo βενζίνης, που προσφέρει ελαστικότητα, αποδίδει 90 ίππους και συνδυάζεται είτε με χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων, είτε με αυτόματο 7 ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη, με τον οδηγό να μπορεί να το λειτουργήσει και χειροκίνητα από τα paddles στο τιμόνι.

Σημειώνω ότι το αυτόματο κιβώτιο εξυπηρετεί πολύ και το προτιμούν όσοι θέλουν πιο ξεκούραστη οδήγηση, ενώ με τον διπλό συμπλέκτη, έχει προεπιλεγμένες ταχύτητες, είναι άμεσο, και εξυπηρετεί τη χαμηλή κατανάλωση, που είναι ένα μεγάλο ζητούμενο στις μέρες μας.

Στη μείωση της κατανάλωσης συμβάλλουν επίσης οι λειτουργίες Idle Stop & Go (ISG), Alternator Management System (AMS) και τα ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης σε συνεργασία με το Σύστημα Ανάκτησης Ενέργειας (ERS). Ουσιαστικά, όταν το Hyundai i20 κινείται με ταχύτητα αλλά με κλειστό γκάζι, το φρενάρισμα του κινητήρα παράγει κινητική ενέργεια που με τη σειρά της μετατρέπεται σε ηλεκτρική και αποθηκεύεται στην μπαταρία. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται το φορτίο του κινητήρα, περιορίζεται η κατανάλωση καυσίμου έως 6,2 λίτρα στα 100 χλμ., και μειώνονται οι εκπομπές ρύπων.

Σβέλτο και φουλ εξοπλισμένο σε ασφάλεια

Με 5,2 μέτρα κύκλο στροφής, το Hyundai i20 χαρίζει την ευελιξία που θέλεις στην πόλη.

Παράλληλα, εξοπλισμένο με την αναβαθμισμένη σουίτα συστημάτων ασφαλείας Hyundai Smart Sense, πλαισιώνεται με πληθώρα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, ενώ το Bluelink της Hyundai, μέσω τηλεματικής, παρέχει προηγμένες υπηρεσίες Hyundai Live Services, όπως Live Traffic ή On/Off Street Parking.

Με το Bluelink app, μπορείς να κλειδώσεις ή να ξεκλειδώσεις το i20 από απόσταση, ή να το εντοπίσεις σε έναν χώρο στάθμευσης. Η εφαρμογή παρέχει κι άλλες πληροφορίες ακόμα και για τη σωστή πίεση των ελαστικών.

Το Hyundai i20 είναι ένα ισορροπημένο αυτοκίνητο, πρακτικό, όμορφα σχεδιασμένο, τεχνολογικά εξελιγμένο αλλά και εύχρηστο στην καθημερινότητα.

Και μη ξεχνάμε ότι προσφέρεται με τιμή από 19.490 ευρώ, με όλα αυτά που παρέχει.