Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε για την κυκλική οικονομία στην αυτοκινητοβιομηχανία

Ιδιαιτέρως σημαντική είναι η υπερψήφιση στο Ευρωκοινοβούλιο, σήμερα, των μέτρων που αποσκοπούν στην τόνωση της μετάβασης του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας σε μια κυκλική οικονομία.

Δεδομένου ότι το 2023 κατασκευάστηκαν στην ΕΕ 14,8 εκατομμύρια μηχανοκίνητα οχήματα (ταξινομήθηκαν 12,4 εκατομμύρια) και συνολικά 285,6 εκατομμύρια οχήματα κυκλοφορούν στους δρόμους της ΕΕ, ενώ κάθε χρόνο περίπου 6,5 εκατομμύρια φτάνουν στο τέλος της ζωής τους, έπρεπε να ληφθούν αποφάσεις για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με ψήφους 431 υπέρ έναντι 145 κατά και 76 αποχών, οι Ευρωβουλευτές έδειξαν τι πρέπει να γίνει στην Ευρώπη.

Πλέον, θα ισχύσουν ειδικοί κανόνες προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται με την παραγωγή και την επεξεργασία των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, αλλά και να ενισχυθεί η βιωσιμότητα της βιομηχανίας ανακύκλωσης αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

Εξαίρεση θα αποτελέσουν οχήματα ειδικής χρήσης, όσα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις, την πολιτική άμυνα, τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και τις ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς και τα οχήματα ιστορικού και ειδικού πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έμφαση θα δοθεί στον τρόπο σχεδίασης των οχημάτων, ώστε εύκολα οι εγκεκριμένες εταιρείες επεξεργασίας να μπορούν να αφαιρούν όσο το δυνατόν περισσότερα εξαρτήματα, με σκοπό την αντικατάσταση, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, την ανακατασκευή ή την ανακαίνισή τους, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν, εντός έξι ετών από την έναρξη ισχύος των κανόνων, το πλαστικό που χρησιμοποιείται σε κάθε νέο τύπο οχήματος να περιέχει τουλάχιστον το 20% ανακυκλωμένου υλικού. Θέλουν επίσης οι κατασκευαστές να επιτύχουν τον στόχο του 25% τουλάχιστον εντός 10 ετών, εάν διατίθεται αρκετό ανακυκλωμένο πλαστικό σε φυσιολογικές τιμές. Ζητούν επίσης από την Επιτροπή να θεσπίσει στόχους για τον ανακυκλωμένο χάλυβα και το αλουμίνιο και τα κράματά τους, μετά από σχετική μελέτη.

Ένα ακόμα στοιχείο είναι ότι τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων, θα επιβληθεί στους κατασκευαστές η λεγόμενη διευρυμένη ευθύνη παραγωγού, δηλαδή θα πρέπει να καλύπτουν το κόστος συλλογής και επεξεργασίας των οχημάτων που έχουν φτάσει στο στάδιο του τέλους του κύκλου ζωής τους. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν καλύτερη διάκριση μεταξύ μεταχειρισμένων οχημάτων και οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, με απαγόρευση εξαγωγής για όσα θεωρούνται ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία.

Κι αυτό διότι έχουν γεμίσει τρίτες χώρες με ακατάλληλα προς χρήση οχήματα.