Το Ford Ranger γίνεται αυτόνομο κέντρο επιχειρήσεων για drones

Τα drones βρίσκονται στην καθημερινότητα και έχουν αναπτυχθεί για ποικίλες χρήσεις, με το Ford Ranger να έχει κι αυτό τη συμβολή του.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κάθετης απογείωσης και προσγείωσης χρησιμοποιούνται από κινηματογραφήσεις, ελέγχους και επιθεωρήσεις κτηρίων, εγκαταστάσεων, και αεροπλάνων, έως και μεταφορά αντικειμένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Team UAV, μια εταιρεία με υψηλή εξειδίκευση στις επαγγελματικές εφαρμογές drones, χρησιμοποιήσε έναν στόλο από τροποποιημένα Ford Ranger ώστε οι ομάδες της να μπορούν να μεταφέρουν απρόσκοπτα όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και να επιχειρούν αυτόνομα ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία. Οι μετατροπές έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης κινητής πλατφόρμας, η οποία συνδυάζει χώρο εργασίας, σημείο απογείωσης drones και κέντρο διαχείρισης δεδομένων.

Σύμφωνα με την Team UAV, τα drones μπορούν να μεταδίδουν ζωντανά εικόνα υψηλής ανάλυσης, να δημιουργούν τρισδιάστατα μοντέλα και να συλλέγουν δεδομένα από σημεία όπου η ανθρώπινη πρόσβαση είναι δύσκολη ή επικίνδυνη.