Το Ford Ranger γίνεται αυτόνομο κέντρο επιχειρήσεων για drones

Τα drones βρίσκονται στην καθημερινότητα και έχουν αναπτυχθεί για ποικίλες χρήσεις, με το Ford Ranger να έχει κι αυτό τη συμβολή του.
Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κάθετης απογείωσης και προσγείωσης χρησιμοποιούνται από κινηματογραφήσεις, ελέγχους και επιθεωρήσεις κτηρίων, εγκαταστάσεων, και αεροπλάνων, έως και μεταφορά αντικειμένων.
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Η Team UAV, μια εταιρεία με υψηλή εξειδίκευση στις επαγγελματικές εφαρμογές drones, χρησιμοποιήσε έναν στόλο από τροποποιημένα Ford Ranger ώστε οι ομάδες της να μπορούν να μεταφέρουν απρόσκοπτα όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και να επιχειρούν αυτόνομα ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία. Οι μετατροπές έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης κινητής πλατφόρμας, η οποία συνδυάζει χώρο εργασίας, σημείο απογείωσης drones και κέντρο διαχείρισης δεδομένων.
Σύμφωνα με την Team UAV, τα drones μπορούν να μεταδίδουν ζωντανά εικόνα υψηλής ανάλυσης, να δημιουργούν τρισδιάστατα μοντέλα και να συλλέγουν δεδομένα από σημεία όπου η ανθρώπινη πρόσβαση είναι δύσκολη ή επικίνδυνη.
Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν ελέγχους σε πυλώνες ηλεκτρικής ενέργειας, γέφυρες, έργα υποδομών, ανεμογεννήτριες, αλλά και αποστολές για την αξιολόγηση των ζημιών μετά από πλημμύρες ή άλλες φυσικές καταστροφές. Η δυνατότητα γρήγορης ανάπτυξης ενός συστήματος drone στο πεδίο αποτελεί κρίσιμο πλεονέκτημα, ειδικά όταν οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται σε απομακρυσμένες περιοχές.
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Το Ford Ranger επιλέχτηκε για τις κορυφαίες δυνατότητες κίνησης εκτός δρόμου, την ανθεκτική κατασκευή και την ικανότητά του να κινείται σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Έτσι, το pick-up της Ford μπορεί να φτάσει σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση – όπως δάση, ορεινά σημεία ή ακόμα και σε περιοχές που έχουν πληγεί από πλημμύρες – όπου η ανάπτυξη ενός ή και περισσοτέρων drones μπορεί να προσφέρει άμεση εικόνα της κατάστασης.
Ο ειδικός εξοπλισμός τοποθετείται στην καρότσα του Ford Ranger, ενώ για πλήρη αυτονομία στο πεδίο, το όχημα διαθέτει σύστημα τροφοδοσίας μέσω inverter, το οποίο παρέχει ενέργεια για τον εξοπλισμό επικοινωνίας, τα υπολογιστικά συστήματα, τον σταθμό των drones και τους φορτιστές των μπαταριών. Παράλληλα, η χρήση ηλιακών πάνελ και πρόσθετων μπαταριών ενισχύει την ανεξαρτησία των ομάδων όταν βρίσκονται μακριά από διαθέσιμες υποδομές.
Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο τα σύγχρονα επαγγελματικά οχήματα μπορούν να εξελιχθούν από απλά εργαλεία σε ολοκληρωμένες τεχνολογικές πλατφόρμες, όπως το Ford Ranger.