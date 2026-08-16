Το Aston Martin Valen είναι το πιο ισχυρό supercar με κινητήρα μπροστά

Η Aston Martin παρουσιάζει με υπερηφάνεια το Valen, το πιο ισχυρό αυτοκίνητο στον κόσμο με κινητήρα μπροστά, από έναν κατασκευαστή, και το πιο ισχυρό supercar V12 με κινητήρα μπροστά στην 113χρονη ιστορία της εταιρείας.
Το μοντέλο ανήκει σε μια λαμπρή σειρά περιορισμένης παραγωγής δωδεκακύλινδρων ειδικών μοντέλων.
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Πιέζοντας τα όρια του σχεδιασμού και της μηχανικής, το Valen διαθέτει αμάξωμα από ανθρακονήματα και τροφοδοτείται από την πιο ισχυρή έκδοση του κινητήρα V12 5.2lt με διπλό υπερσυμπιεστή, με απόδοση 850 PS και ροπή 1000 Nm από μόλις 2.500 σ.α.λ. Σε συνδυασμό με εκτεταμένη βαθμονόμηση λογισμικού στα συστήματα διεύθυνσης, ανάρτησης και πέδησης, το Valen προσφέρει μια ανώτερη οδηγική εμπειρία.
Με όνομα προερχόμενο από τη λατινική λέξη «valens», με την ετυμολογία να αναφέρεται σε «ισχυρό», το Valen συνεχίζει τη μακροχρόνια δυναστεία των ονομάτων «V».
Το τελευταίο προϊόν της ειδικής υπηρεσίας της Aston Martin, Q by Aston Martin, η οποία προηγουμένως μας είχε δώσει τα Valour, Valiant και DBR22, ενισχύεται από ένα κιβώτιο ZF 8 ταχυτήτων, το οποίο χρησιμοποιεί στρατηγικές αλλαγής ταχυτήτων δοκιμασμένες σε αγώνες, από το πρόγραμμα Vantage GT4 της Aston Martin.
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Έτσι, έχει μειώσει τον χρόνο επιτάχυνσης στα 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,0 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 340 χλμ./ώρα!
Για να αξιοποιήσει στο έπακρο τον κινητήρα V12, το Valen υιοθετεί μια φιλοσοφία λειτουργίας οδήγησης υψηλών επιδόσεων: τις λειτουργίες Sport, Sport+ και Track.
Επίσης έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη χαρτογράφηση του γκαζιού του Valen, η οποία αλλάζει ανάλογα με τη λειτουργία οδήγησης.
Ένα ακόμα στοιχείο, είναι η σημαντική εξοικονόμηση βάρους έως και 110 κιλών σε σχέση με την κεντρική πλατφόρμα V12, εξαιτίας της χρήσης μιας ποικιλίας ελαφρών υλικών εμπνευσμένων από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπως ανθρακονήματα, αλουμίνιο, τιτάνιο και μαγνήσιο.
Φέρει νέες ελαφριές ζάντες μαγνησίου 21 ιντσών, με ελαστικά Pirelli P Zero R (275/35 ZR21 μπροστά, 325/30 ZR21 πίσω).
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Το Valen υιοθετεί επίσης την τελευταία τεχνολογία Cyber Tyre της Pirelli, τη μόνη τεχνολογία υλικού και λογισμικού που μπορεί να μοιράζεται δεδομένα ελαστικών σε πραγματικό χρόνο με τα συστήματα δυναμικού ελέγχου του οχήματος. Αναπτυγμένο σε συνεργασία με την Bosch Engineering, το σύστημα είναι πλήρως ενσωματωμένο στην ψηφιακή αρχιτεκτονική του αυτοκινήτου, επιτρέποντας στα συστήματα ESP, ABS και ελέγχου πρόσφυσης να προσαρμόζουν συνεχώς τα όριά τους, βελτιστοποιώντας τον έλεγχο και την ασφάλεια.
Έχει δοθεί έντονη έμφαση στην ανάπτυξη του συστήματος διεύθυνσης, ενώ χρησιμοποιεί ένα συμπαγές πίσω υποπλαίσιο μαζί με ειδικά ελατήρια, βοηθητικά ελατήρια και ημιενεργά αμορτισέρ Bilstein DTX.
Για αποτελεσματική πέδηση, εφοδιάζεται με δισκόφρενα από κεραμικό άνθρακα 410 χιλιοστών μπροστά και 360 χιλιοστών πίσω.
Μέσω του νέου ελαφρού συστήματος εξάτμισης τιτανίου, με τέσσερις απολήξεις χωρισμένες σε δύο άνω και δύο κάτω, το Valen έχει έναν ήχο που ταιριάζει με την απόδοσή του. Οι άνω έξοδοι εξάτμισης είναι πάντα ανοιχτές, με τις κάτω εξόδους να έχουν βαλβίδες, ανοίγοντας ανάλογα με την κατάσταση οδήγησης για το απόλυτο συναισθηματικό soundtrack.
Πέρα από το μοτέρ και τη διάταξη, και η σχεδίαση έχει ιδιαιτερότητες, με έντονα σμιλεμένες γραμμές, λεπτούς προβολείς, γεωμετρική μάσκα, καπό με αεραγωγό, «πρησμένες» πίσω άκρες, κλιμακωτό μαρσπιέ σαν δόντια πριονιού, αεροδυναμική πτέρυγα στο πάνω τμήμα της πίσω πόρτας, που ανοίγει σε ένα αρκετά μεγάλο πορτ-μπαγκάζ 170 λίτρων.
Στο εσωτερικό του Valen κεντρικό στοιχείο είναι μια λεπτή κονσόλα, που υποστηρίζεται από προηγμένα τρισδιάστατα εκτυπωμένα εξαρτήματα και ενσωματώνει το πακέτο διακοπτών που εστιάζει στην απόδοση και παρουσιάστηκε στο Valhalla. Κεκλιμένη προς τον οδηγό η κονσόλα δημιουργεί ένα πιο ελεγχόμενο περιβάλλον πιλοτηρίου, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ οδηγού και μηχανής.
Η καμπίνα του Valen προσφέρει μια επιλογή από νέα καθίσματα Sports Plus, ή ελαφριά καθίσματα υψηλών επιδόσεων από ανθρακονήματα, επενδεδυμένα από δέρμα και αλκαντάρα ή μόνο δέρμα.
Οι πρώτες παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί για το δεύτερο τρίμηνο του 2027.