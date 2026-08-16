Το Aston Martin Valen είναι το πιο ισχυρό supercar με κινητήρα μπροστά

Η Aston Martin παρουσιάζει με υπερηφάνεια το Valen, το πιο ισχυρό αυτοκίνητο στον κόσμο με κινητήρα μπροστά, από έναν κατασκευαστή, και το πιο ισχυρό supercar V12 με κινητήρα μπροστά στην 113χρονη ιστορία της εταιρείας.

Το μοντέλο ανήκει σε μια λαμπρή σειρά περιορισμένης παραγωγής δωδεκακύλινδρων ειδικών μοντέλων.

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Πιέζοντας τα όρια του σχεδιασμού και της μηχανικής, το Valen διαθέτει αμάξωμα από ανθρακονήματα και τροφοδοτείται από την πιο ισχυρή έκδοση του κινητήρα V12 5.2lt με διπλό υπερσυμπιεστή, με απόδοση 850 PS και ροπή 1000 Nm από μόλις 2.500 σ.α.λ. Σε συνδυασμό με εκτεταμένη βαθμονόμηση λογισμικού στα συστήματα διεύθυνσης, ανάρτησης και πέδησης, το Valen προσφέρει μια ανώτερη οδηγική εμπειρία.

Με όνομα προερχόμενο από τη λατινική λέξη «valens», με την ετυμολογία να αναφέρεται σε «ισχυρό», το Valen συνεχίζει τη μακροχρόνια δυναστεία των ονομάτων «V».

Το τελευταίο προϊόν της ειδικής υπηρεσίας της Aston Martin, Q by Aston Martin, η οποία προηγουμένως μας είχε δώσει τα Valour, Valiant και DBR22, ενισχύεται από ένα κιβώτιο ZF 8 ταχυτήτων, το οποίο χρησιμοποιεί στρατηγικές αλλαγής ταχυτήτων δοκιμασμένες σε αγώνες, από το πρόγραμμα Vantage GT4 της Aston Martin.

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Έτσι, έχει μειώσει τον χρόνο επιτάχυνσης στα 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,0 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 340 χλμ./ώρα!

Για να αξιοποιήσει στο έπακρο τον κινητήρα V12, το ​​Valen υιοθετεί μια φιλοσοφία λειτουργίας οδήγησης υψηλών επιδόσεων: τις λειτουργίες Sport, Sport+ και Track.

Επίσης έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη χαρτογράφηση του γκαζιού του Valen, η οποία αλλάζει ανάλογα με τη λειτουργία οδήγησης.