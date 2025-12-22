Το JAECOO 7 SHS με ισχυρό, καινοτόμο Super Hybrid System και αυτονομία που ξεπερνά τα 1.200 χλμ.

OMODA & JAECOO. Δύο νέα, μοντέρνα brands σε μια ενιαία εταιρική ταυτότητα, για τον πρώτο σε εξαγωγές κινεζικό όμιλο Chery. Όλα σε υπερθετικό βαθμό για την OMODA & JAECOO, την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.

Στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από τον ισχυρό Όμιλο Emil Frey, επίσημο εισαγωγέα της Mercedes-Benz αλλά και της smart, προσδίδοντας επιπλέον κύρος και αξιοπιστία, με πανελλαδική κάλυψη και λειτουργία ήδη 9 σημείων πωλήσεων και ακόμα περισσότερων after-sales υπηρεσιών, που παρέχουν 95% επάρκεια σε ανταλλακτικά.

Ανάμεσα στα μοντέλα που διατίθενται ήδη, ξεχωρίζει το JAECOO 7 στην έκδοση Plug-in hybrid, ένα προηγμένο SUV με στιβαρό σχεδιασμό και off road χαρακτηριστικά, με καινοτόμο Super Hybrid System (SHS), και απίστευτες δυνατότητες.

Στο video που ακολουθεί αναδεικνύονται όλα τα χαρακτηριστικά ενός δυναμικού αυτοκινήτου με συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.200 χλμ.

Προσφέρεται με 20 εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης ADAS, δυνατότητα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2, και πολύ πλούσιο βασικό εξοπλισμό.