Το «Made in Europe» για την αυτοκινητοβιομηχανία κρύβει παγίδες

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σε απέναντι σε μεγάλες προκλήσεις, που απορρέουν από τον ανταγωνισμό των εισαγωγών από την Κίνα, με τις φθηνότερες τιμές παρά την αυξημένη φορολογία εισαγωγής, από τις ακριβές πρώτες ύλες, αλλά και από τους φόρους της κυβέρνησης Τραμπ, στις ΗΠΑ, για τις δικές της εξαγωγές.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να νομοθετήσει επί απαιτήσεων βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας και ελάχιστου περιεχομένου για τις κυψέλες και τα εξαρτήματα μπαταριών σε ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και την επιβολή ελάχιστων επιπέδων χάλυβα, εξαρτημάτων και μπαταριών ευρωπαϊκής κατασκευής σε εταιρικούς στόλους, στο πλαίσιο της επερχόμενης πρότασης για Πράσινους Εταιρικούς Στόλους. Αυτά τα μέτρα στοχεύουν στην υποστήριξη προϊόντων χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην ενίσχυση των εγχώριων βιομηχανικών δυνατοτήτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), η εισαγωγή Απαιτήσεων Τοπικού Περιεχομένου (LCR) πρέπει να αντιμετωπιστεί προσεκτικά για να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα, την αποτελεσματικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού και τη δυναμική της αγοράς. Η έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τους ορισμούς και τα χρονοδιαγράμματα αυτών των απαιτήσεων καθιστά δύσκολη την αξιολόγηση του πλήρους αντικτύπου τους.

Η ACEA επισημαίνει ότι οι πολιτικές «Made in Europe» από μόνες τους δεν επαρκούν και χρειάζεται μια ισχυρή βιομηχανική βάση που απαιτεί ευνοϊκές συνθήκες, όπως ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας, απλοποιημένες άδειες, εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και στοχευμένα κίνητρα.

Η αυτοκινητοβιομηχανία προτρέπει την Επιτροπή να εκτιμήσει διεξοδικά τις επιπτώσεις και να συνεργαστεί με εμπειρογνώμονες του κλάδου πριν προχωρήσει με τη νομοθεσία.

Οι βασικές συστάσεις της ACEA είναι: Διασφάλιση της νομοθετικής συνοχής και του ρεαλισμού, προτεραιότητα στη σταδιακή, κατά περίπτωση εφαρμογή, εστίαση στα κίνητρα αντί για τις εντολές και συμμόρφωση με τους εμπορικούς κανόνες και διατήρηση των διεθνών συνεργασιών.