Το νέο FIAT 500, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στην ιστορία της Ιταλικής μάρκας θα δίνει σε συνεργασία με τη Free2move κίνηση στη Γαλλική πρωτεύουσα, αποτελώντας το ιδανικό όχημα για τις υπηρεσίες car sharing.

Πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμπορική πορεία στην Ευρώπη και έχοντας ήδη ξεκινήσει την παρουσία του σε αγορές όπως εκείνες της Ιαπωνίας, του Ισραήλ και της Βραζιλίας, το νέο FIAT 500 κάνει πράξη το όραμα της Ιταλικής μάρκας για μια βιώσιμη, όσο και προσιτή λύση κινητικότητας για τις πόλεις του σήμερα.

Σε αυτό το πλαίσιο, σε συνεργασία με τον πάροχο κινητικότητας του Ομίλου Stellantis, Free2move, το αμιγώς ηλεκτρικό FIAT 500 θα είναι διαθέσιμο μέσω υπηρεσίας car sharing στο Παρίσι. Χάρη στην τεχνολογία SHARE NOW που διαθέτει το μοντέλο και την εφαρμογή Free2move app, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εύκολα και γρήγορα ένα από τα 305 νέα FIAT 500 που θα είναι διαθέσιμα μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας στην «Πόλη του Φωτός».

Παράλληλα, η χρήση του FIAT 500 μέσω της Free2move επιτρέπει και τη φόρτιση του αυτοκινήτου μέσω του Belib’, του δημόσιου δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων της Γαλλικής πρωτεύουσας που διαθέτει περισσότερα από 2.300 σημεία φόρτισης. Η διάρκεια χρήσης ενός ηλεκτρικού 500 μέσω της υπηρεσίας κυμαίνεται από τη μία έως και είκοσι-οκτώ ημέρες.

Η νέα συνεργασία της FIAT υποστηρίζει απόλυτα τη φιλοσοφία της μάρκας, “It’s only green when it’s green for all”, η οποία σε ελεύθερη απόδοση τονίζει την πρόθεση της FIAT να προσφέρει έξυπνες και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις μετακίνησης, οι οποίες όμως θα είναι προσιτές για όλους.

Αυτή η φιλοσοφία βρίσκεται στο DNA του νέου FIAT 500, το οποίο το 2022 ήταν το δημοφιλέστερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο του Ομίλου Stellantis συνολικά στην Ευρώπη, αλλά σε επιμέρους αγορές αυτής, συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής.

Αποτελώντας το μοναδικό μοντέλο της κατηγορίας του που είναι διαθέσιμο σε τρία αμαξώματα, (Hatchback, Cabrio και 3+1), το ηλεκτρικό 500 προσφέρει εξαιρετική αυτονομία (320χλμ. σε μικτές συνθήκες και 460χλμ. σε αστικό περιβάλλον), γρήγορη φόρτιση σε μόλις 30 λεπτά σε κατάλληλο φορτιστή DC, ενώ το μοντέλο απολαμβάνει στο μέγιστο βαθμό τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν από το κρατικό πρόγραμμα επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά Β’».

Όλες οι εκδόσεις του νέου FIAT 500 καλύπτονται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση με ισχύ έως 200.000χλμ. (8ετής έως 160.000χλμ. για την μπαταρία).