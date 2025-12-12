Το νέο καθεστώς που ζητούν οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων για μετά το 2035

Δεν θα καταφέρει η Ευρώπη να πιάσει τους στόχους για το 2030 και το 2035, αναφορικά με το διοξείδιο του άνθρακα – CO2 που εκπέμπεται από αυτοκίνητα και φορτηγά.

Η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων – ACEA ζητά μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση που αναγνωρίζει τις ξεχωριστές προκλήσεις των αυτοκινήτων και των φορτηγών και υποστηρίζει μια ανταγωνιστική, καταναλωτικής κατεύθυνσης μετάβαση σε κινητικότητα μηδενικών εκπομπών ρύπων.

Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, η διείσδυση των αμιγών ηλεκτρικών οχημάτων – BEV στην ευρωπαϊκή αγορά, είναι σχετικά μικρή, ενώ οι κατασκευαστές παραμένουν αφοσιωμένοι στον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας για το 2050, θεωρώντας την ηλεκτροκίνηση ως την κύρια οδό για την απαλλαγή των μεταφορών από τον άνθρακα.

Ωστόσο, η πραγματικότητα έχει αποδειχθεί πολύ πιο περίπλοκη. Υποδομές, κίνητρα, και ανάπτυξη αλυσίδας αξίας μπαταριών, δεν αυξάνουν την καταναλωτική ζήτηση, παρόλο που τα νέα ηλεκτρικά οχήματα είναι πιο προσιτά οικονομικά. Έτσι, δεν μπορούμε να οδηγηθούμε στον χρονικό ορίζοντα που προβλέπεται, στο στόχο μηδενικών εκπομπών από την εξάτμιση.

Η ACEA επισημαίνει ότι η εστίαση αποκλειστικά στα 100% BEV ενέχει τον κίνδυνο να υπονομεύσει την βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Η ΕΕ μόλις αρχίζει να δημιουργεί τη δική της αλυσίδα αξίας μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων (EV) και η χαμηλή καταναλωτική ζήτηση σημαίνει ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες δυσκολεύονται να πουλήσουν ηλεκτρικά οχήματα σε μεγάλη κλίμακα, απειλώντας την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας μακροπρόθεσμα.

Επίσης, ο τομέας των van αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα δύσκολη πρόκληση. Οι πωλήσεις ηλεκτρικών van με μπαταρία στις κύριες αγορές της ΕΕ παραμένουν πολύ χαμηλές για να επιτύχουν ακόμη και τον στόχο μείωσης του CO2 κατά 15% για το 2025.

Η ACEA τονίζει ότι η ώθηση των καταναλωτών αποκλειστικά σε ηλεκτρικά οχήματα, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, πιθανότατα θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα: οι άνθρωποι θα διατηρούν τα παλαιότερα οχήματά τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα έναν γερασμένο στόλο και υψηλότερες εκπομπές, συνολικά.

Η ACEA ζητά μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση για το καθεστώς μετά το 2035, βασισμένη σε τρεις πυλώνες: