Το νέο SQ 350 έρχεται τον Μάρτιο με τιμή 4.295 ευρώ

Ένα ακόμα μεσαίο σκούτερ της QJMOTOR έρχεται με πλήρες εξοπλισμό
Με τιμή που ξεκινά από 4.295 ευρώ, το νέο SQ 350 της QJMOTOR στην κατηγορία των μεσαίων σκούτερ, έρχεται στη χώρα μας τον Μάρτιο.

Στα κύρια χαρακτηριστικά του είναι ο 4βάλβιδος, υγρόψυκτος κινητήρας 29,5 ίππων EURO 5+, ενώ διαθέτει: EFI BOSCH, δικάναλο ABS, Traction Control, τροχούς 16 ιντσών εμπρός και πίσω, ρυθμιζόμενα αμορτισέρ, ρεζερβουάρ 10 λίτρων. σύστημα Keyless για εκκίνηση χωρίς κλειδί, USB διπλή θύρα φόρτισης, οθόνη TFT 5 ιντσών με Touchscreen, Top Box 33 λίτρων, ψηλή ζελατίνα, προστατευτικές χούφτες, αναδιπλούμενο γάντζο, αισθητήρες πίεσης και θερμοκρασίας ελαστικών και Full LED φώτα.

