Το Nissan Leaf επιλέχθηκε ως «Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της χρονιάς 2026» από γυναίκες

ια ημέρα πριν την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 8 Μαρτίου, η επιτροπή «Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς από Γυναίκες» 2026 (WWCOTY), ανακοίνωσε το μοντέλο που επικράτησε ανάμεσα στα πρώτα όλων των κατηγοριών, που είχαν ανακοινωθεί πριν λίγο καιρό.

Η διεθνής κριτική επιτροπή, αποτελείται από 84 γυναίκες δημοσιογράφους αυτοκινήτου από 54 χώρες. Τα κριτήρια επιλογής αφορούσαν την ασφάλεια, την οδηγική απόδοση, την τεχνολογία, την άνεση, τη συνολική απόδοση και την αξία του προϊόντος για τα χρήματα που κοστίζει.

Συνολικά 55 υποψήφια ήταν τα μοντέλα του διαγωνισμού, σε αυτή την 15η έκδοση των βραβείων WWCOTY. Όλα τα επιλέξιμα οχήματα έπρεπε να είναι νέα μοντέλα που κυκλοφόρησαν σε τουλάχιστον δύο ηπείρους ή 40 χώρες μεταξύ Ιανουαρίου και Δεκεμβρίου 2025.

Τα καλύτερα αυτοκίνητα ανά κατηγορία

Nissan Leaf – «Παγκόσμιο Αυτοκίνητο από Γυναίκες» για το 2026

Το Nissan Leaf επικράτησε όλων των μοντέλων, ανάμεσα στα πρώτα μοντέλα όλων των κατηγοριών. Το Nissan Leaf έπεισε την κριτική επιτροπή με τη συνεκτική και ρεαλιστική προσέγγισή του στην ηλεκτρική κινητικότητα. Είναι ένα 100% ηλεκτρικό όχημα σχεδιασμένο για ρεαλιστική και προσβάσιμη καθημερινή χρήση. Ξεχωρίζει για την πρακτική του προσέγγιση, προσφέροντας ομαλή, αθόρυβη οδήγηση και εξαιρετική απόδοση, ιδιαίτερα σε αστικά και προαστιακά περιβάλλοντα. Η αρχιτεκτονική του δίνει προτεραιότητα στον εσωτερικό χώρο και την ευκολία χρήσης έναντι των σύνθετων λύσεων, προσφέροντας μια από τις πιο διαισθητικές εμπειρίες ηλεκτρικής οδήγησης στην αγορά.

Nissan Leaf – Καλύτερο Compact Car

Παράλληλα, το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που αναμένεται εντός της Ανοιξης στην Ελλάδα, ήταν πρώτο και στην κατηγορία των Compact μοντέλων.

Skoda Elroq – Καλύτερο Compact SUV

Ένα ηλεκτρικό compact SUV που προσφέρει ισχύ από 170 έως 286 ίππους. Διακρίνεται για τις αεροδυναμικές βελτιώσεις του και ένα εξαιρετικά πρακτικό εσωτερικό σχεδιασμένο για να διευκολύνει τη ζωή των επιβατών. Η αυτονομία οδήγησης μπορεί να ξεπεράσει τα 500 χλμ.

Mercedes-Benz CLA – Καλύτερο Μεγάλο Αυτοκίνητο

Premium compact sedan με σιλουέτα τύπου coupe και τεχνολογία αιχμής. Το εσωτερικό του ξεχωρίζει για την προηγμένη ψηφιοποίηση. Προσφέρει εκλεπτυσμένη δυναμική οδήγησης με ισχυρή έμφαση στην άνεση και την ηχομόνωση, χρησιμεύοντας ως ένα συναισθηματικά και τεχνολογικά πλούσιο σημείο εισόδου στην premium κατηγορία.

Hyundai Ioniq 9 – Καλύτερο Μεγάλο SUV

Μεγάλο ηλεκτρικό SUV σχεδιασμένο για οικογένειες και ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Προσφέρει γενναιόδωρο εσωτερικό χώρο, και άνεση για όλους τους επιβάτες. Σχεδιασμένο ως μια μεγάλης κλίμακας λύση βιώσιμης κινητικότητας, θέτει την ηλεκτρική τεχνολογία στην υπηρεσία της καθημερινής ζωής και των μεγάλων ταξιδιών.

Toyota 4Runner – Καλύτερο 4×4

Ένα κλασικό όχημα εκτός δρόμου με αμάξωμα και πλαίσιο σχεδιασμένο για απαιτητική χρήση μακριά από άσφαλτο. Δίνει προτεραιότητα στην στιβαρότητα, τη μηχανική αξιοπιστία και την πραγματική ικανότητα εκτός δρόμου. Η λειτουργική και ανθεκτική προσέγγισή του αποφεύγει τις φευγαλέες τάσεις, παραμένοντας πιστό στο παραδοσιακό πνεύμα του 4×4 και σχεδιασμένο για σκληρές συνθήκες και μακροχρόνια χρήση.

Lamborghini Temerario – Καλύτερο Αυτοκίνητο Επιδόσεων

Είναι ένα υπεραυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων που συνδυάζει τον ακραίο σχεδιασμό με την τεχνολογία αιχμής. Ξεχωρίζει για την εισαγωγή ενός νέου πλαισίου αλουμινίου με χωροδικτύωμα και ενός προηγμένου υβριδικού συστήματος μετάδοσης κίνησης που συνδυάζει έναν πρόσφατα ανεπτυγμένο βενζινοκινητήρα V8 twin-turbo με τρεις ηλεκτροκινητήρες. Η μηχανική του επικεντρώνεται σαφώς στην παροχή μιας μέγιστης συναισθηματικής εμπειρίας οδήγησης, συνδυάζοντας την ηλεκτροκίνηση με την χαρακτηριστική απόδοση και χαρακτήρα της Lamborghini.

Renault – Βραβείο Καλύτερης Τεχνολογίας

Έχει αναπτύξει ηλεκτρικές πλατφόρμες όπως οι AmpR Small και AmpR Medium, οι οποίες βελτιστοποιούν το βάρος, τον χώρο και την απόδοση, σε σύγκριση με τις αρχιτεκτονικές που βασίζονται στην καύση. Η μάρκα ξεχωρίζει για την ενσωμάτωση της ηλεκτρικής τεχνολογίας, του λογισμικού και των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού με έναν πρακτικό, φιλικό προς το χρήστη τρόπο που βελτιώνει την καθημερινή χρηστικότητα. Η Renault έχει επίσης καταφέρει να εκδημοκρατικοποιήσει την προηγμένη τεχνολογία που προέρχεται από τη Formula 1.

Βραβείο Ford – Sandy Myhre

Αυτό το βραβείο, το οποίο αναγνωρίζει τη δέσμευση μιας μάρκας στις γυναίκες, απονεμήθηκε στη Ford για τη σαφή και διαρκή έμφαση που δίνει στην ισότητα των φύλων εντός της εταιρικής της δομής. Η εταιρεία έχει προωθήσει προγράμματα γυναικείας ηγεσίας, ενεργές πολιτικές ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και σχέδια ισότητας σε πολλαπλές αγορές, με αποτέλεσμα τη σταθερή αύξηση των γυναικών σε τεχνικές, μηχανικές και ανώτερες διοικητικές θέσεις.