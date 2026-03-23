Το ολοκαίνουργιο Citroen C5 Aircross αλλάζει πρόσωπο στα SUV

Στη δεύτερη γενιά του, σε νέα πλατφόρμα της Stellantis, με αυξημένο μήκος, και 20 εκ. απόσταση από το έδαφος, το νέο Citroen C5 Aircross.

Σε C-Zen lounge περιβάλλον η καμπίνα, και χάρη στο μακρύτερο μεταξόνιο μεγάλωσαν οι χώροι για 5 ενήλικες επιβάτες. Τα νέα καθίσματα Citroen Advanced Comfort φέρουν πλευρικά μαξιλάρια ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και ο χώρος αποσκευών φτάνει τώρα τα 1.668 λίτρα.

Η εξαιρετική ανάρτηση Citroen Advanced Comfort με προσαρμοζόμενα αμορτισέρ προσφέρει κορυφαία οδηγική απόλαυση, κάτω από όλες τις συνθήκες.

Διατίθεται με τρία κινητήρια εξηλεκτρισμένα συστήματα. C5 Aircross Hybrid 145hp 48V και αυτονομία άνω των 950 χλμ., Plug-in hybrid με 225 ίππους και ηλεκτρική αυτονομία πάνω από 100 χλμ. στην πόλη, και δύο ηλεκτρικές εκδόσεις με 210 ίππους ή 230 ίππους και αυτονομία έως 680 χλμ.

Τιμή από 29.900€ και επιπλέον όφελος απόσυρσης παλαιού αυτοκινήτου. 5 χρόνια εγγύηση.