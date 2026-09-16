Το πιο αποδοτικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο στον κόσμο κοντά στην παραγωγή από τη VW

Με τρία παγκόσμια ρεκόρ, ένα πρωτότυπο μοντέλο της Volkswagen, βρίσκεται πολύ κοντά στο στάδιο της μαζικής παραγωγής.

Με το νέο Mission Efficiency, η γερμανική μάρκα παρουσιάζει το πιο αποδοτικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο στον κόσμο, με υποδειγματική αεροδυναμική, και εξαιρετική απόδοση όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πραγματικό επίπεδο. Το όχημα αποτελεί ορόσημο τεχνολογίας και ταυτόχρονα αποδεικνύει τις δυνατότητες της τεχνολογίας παραγωγής της Volkswagen.

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Το Mission Efficiency δημιουργεί τεχνολογία ηλεκτροκίνησης για το ευρύ κοινό – και όχι μόνο για τους λίγους. Αντί να χρησιμοποιήσει εξειδικευμένη τεχνολογία, το όχημα πέτυχε τα τρία παγκόσμια ρεκόρ του αξιοποιώντας προσιτή τεχνολογία παραγωγής από τα μοντέλα ID. Polo και ID. Cross, τα οποία βασίζονται στην πλατφόρμα MEB+ με κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Δύο από τα στοιχεία που υιοθετήθηκαν από το ID. Polo μαζικής παραγωγής, είναι ο ηλεκτροκινητήρας ισχύος 99 kW (135 PS) και η μπαταρία υψηλής τάσης.

Πρώτο ρεκόρ: Το όχημα επιτυγχάνει συντελεστή οπισθέλκουσας (Cd) 0,158 – ένα νέο ρεκόρ για αυτοκίνητα με έγκριση κυκλοφορίας στον δρόμο. Δεύτερο ρεκόρ: κατανάλωση 6,48 kWh/100 χλμ. κατά τη διάρκεια μιας λεγόμενης «ιδανικής διαδρομής», όπου η ταχύτητα (στην προκειμένη περίπτωση 68 χλμ./ώρα, παραμένει σταθερή, δεν υπάρχουν ανηφορικές κλίσεις και τα περιφερειακά συστήματα κατανάλωσης ενέργειας, όπως το κλιματιστικό, είναι απενεργοποιημένα. Τρίτο ρεκόρ: Χάρη στην αεροδυναμική του και το εξαιρετικά αποδοτικό ηλεκτρικό σύστημα κίνησης από το ID. Polo, το Mission Efficiency αποτελεί επίσης το πιο οικονομικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο της κατηγορίας του που βρίσκεται πολύ κοντά στη μορφή παραγωγής.

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Σε μια επίσημα καταγεγραμμένη δοκιμή κατανάλωσης, που κάλυψε απόσταση 1.278,36 χλμ. από το Κέντρο Ανάπτυξης της Volkswagen στο Βόλφσμπουργκ της Γερμανίας –μέσω Πόζναν (Πολωνία) και Όλομουτς (Τσεχία)– έως τη Βιέννη, την πρωτεύουσα της Αυστρίας, το Mission Efficiency πέτυχε πραγματική κατανάλωση 7,51 kWh/100 χλμ., συμπεριλαμβανομένων των απωλειών κατά τη φόρτιση (6,89 kWh/100 χλμ. χωρίς τις απώλειες φόρτισης). Η διαδρομή ολοκληρώθηκε με μέση ταχύτητα 67,72 χλμ./ώρα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα ανήλθε στα 138 χλμ./ώρα. Η μπαταρία χωρητικότητας 54,9 kWh (καθαρή χωρητικότητα) φορτίστηκε μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Κατά την άφιξη στη Βιέννη, η υπολειπόμενη αυτονομία του οχήματος ήταν 164,0 χλμ..

Η πρωτοποριακή χαμηλή αντίσταση στον αέρα – αποτέλεσμα του συντελεστή οπισθέλκουσας και της μικρής μετωπικής επιφάνειας – αποτελεί το βασικό αεροδυναμικό χαρακτηριστικό του Mission Efficiency. Το όχημα διαθέτει σχήμα δακρυόσχημο (teardrop) βελτιστοποιημένο ως προς τη ροή του αέρα, μικρή μετωπική επιφάνεια, ενεργά πτερύγια αερισμού για την ψύξη, καλυμμένους πίσω τροχούς και πλήρως καλυμμένο δάπεδο. Οι πόρτες του Mission Efficiency διαθέτουν παράθυρα χωρίς πλαίσιο, ενώ οι χειρολαβές είναι ενσωματωμένες στο εξωτερικό αμάξωμα για βέλτιστη ροή του αέρα. Σε ταχύτητες άνω των 80 χλμ./ώρα, η κατανάλωση είναι μειωμένη κατά περισσότερο από 30% σε σχέση με τη βασική έκδοση του ID. Polo. Με ταχύτητα 140 χλμ./ώραh, το Mission Efficiency απαιτεί περίπου την ίδια ενέργεια που χρειάζεται το ID. Polo με ταχύτητα 100 χλμ./ώρα.

Με μήκος 4,775μ., και ύψος 1,392μ., το coupe Mission Efficiency προσφέρει διάταξη καθισμάτων 2+2 και χώρο αποσκευών χωρητικότητας 481 λίτρων. Επιπλέον αποθηκευτικοί χώροι κάτω από τα πίσω καθίσματα και στα πλευρικά τμήματα του αμαξώματος παρέχουν θέσεις για καθημερινά αντικείμενα και το καλώδιο φόρτισης. Ενώ το εμπρόσθιο τμήμα της καμπίνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμούς, τα δύο πίσω καθίσματα προορίζονται για επιβάτες με ύψος έως περίπου 1,60μ. Το πρωτότυπο σχεδιάστηκε έτσι ώστε, θεωρητικά, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια νεαρή τετραμελή οικογένεια. Το αμάξωμα συνδυάζει εξαρτήματα του ID. Polo με μια αυτοφερόμενη δομή αλουμινίου και στοιχεία κατασκευασμένα από σύνθετο υλικό υψηλής αντοχής, αποτελούμενο από πολυμερές ενισχυμένο με ανθρακονήματα (CFRP) και αραμίδιο.

Στον εμπρόσθιο άξονα, το Mission Efficiency χρησιμοποιεί τη διάταξη MacPherson και το υδραυλικό φρένο του ID. Polo. Στον πίσω άξονα χρησιμοποιείται, για πρώτη φορά, ηλεκτρομηχανικό φρένο. Η λύση αυτή όχι μόνο βελτιώνει περαιτέρω την ανάκτηση ενέργειας, αλλά αυξάνει και τη σταθερότητα κατά τη διάρκεια της στροφής.

Το πρωτότυπο έχει λάβει έγκριση κυκλοφορίας στην ΕΕ και πληροί τις αντίστοιχες προδιαγραφές ασφάλειας, αντοχής και συμπεριφοράς σε περίπτωση σύγκρουσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ο τρόπος ενσωμάτωσης τροχού και ελαστικού, καθώς οι τροχοί ευθύνονται για το 25 έως 30% της αεροδυναμικής αντίστασης. Κατά συνέπεια, απαιτήθηκε σημαντική προσπάθεια για την ανάπτυξη νέων λύσεων. Στην περίπτωση των εμπρόσθιων τροχών, για παράδειγμα, το περίβλημα του θόλου σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αγκαλιάζει στενά την καμπυλότητα του ελαστικού, μειώνοντας έτσι τις στροβιλίσεις στο εσωτερικό του θόλου. Επιπλέον, στο εσωτερικό όλων των τροχών χρησιμοποιούνται νέα, κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πτερύγια εκτροπής αέρα (rim deflectors), τα οποία εμποδίζουν την είσοδο του αέρα στις ζάντες και τη δημιουργία στροβιλισμών σε εκείνο το σημείο. Στην εξωτερική, ορατή πλευρά των τροχών, η επίπεδη σχεδίαση των καλυμμάτων (τάσια), η οποία είναι βελτιστοποιημένη ως προς τη ροή του αέρα, συμβάλλει στην εξαιρετική αεροδυναμική συμπεριφορά.

Σε στενή συνεργασία με την Continental, η Volkswagen ανέπτυξε ένα πρωτότυπο ελαστικό βασισμένο στη σειρά EcoContact 7, το οποίο παρουσιάζει αντίσταση κύλισης 4,9 κιλών ανά τόνο — τιμή χαμηλότερη κατά περίπου 25% από το όριο της κατηγορίας Α (της υψηλότερης βαθμίδας) στην ευρωπαϊκή σήμανση ελαστικών.

Επίσης, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 370 W είναι ενσωματωμένο στη γυάλινη οροφή και στο κάλυμμα του χώρου αποσκευών, τροφοδοτώντας με ενέργεια τα ηλεκτρικά συστήματα του οχήματος. Ανάλογα με την εποχή, την περιοχή και τις καιρικές συνθήκες, μπορεί να αυξήσει την πραγματική αυτονομία έως και κατά 30 χιλιόμετρα ημερησίως.

Στο εσωτερικό, η χρήση ελαφριών επενδύσεων, ενός φορητού ηχείου Bluetooth (που αντικαθιστά το συμβατικό σύστημα ηχείων) και της φιλοσοφίας «Bring your own device» (χρήση προσωπικής συσκευής) συμβάλλει στη μείωση του βάρους: ένα smartphone ή tablet αναλαμβάνει τον ρόλο της οθόνης του συστήματος infotainment.