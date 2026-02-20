Toyota: Ανακυκλώνει 30.000 οχήματα το χρόνο σε δύο εργοστάσια

Τα οχήματα που φτάνουν στο τέλος της ζωής τους μπορούν να αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή, ως επαναχρησιμοποιήσιμα εξαρτήματα ή και ανακυκλώσιμα, με την Toyota Motor Europe να δίνει το φωτεινό παράδειγμα.

Μετά το πρώτο εργοστάσιο ανακύκλωσης που λειτουργεί από το φθινόπωρο του 2025 στο Burnaston, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Toyota ιδρύει ένα νέο Circular Factory στο Walbrzych της Πολωνίας, μένοντας πιστή στη στρατηγική της για ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου κυκλικής οικονομίας στην Ευρώπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ουσιαστικά, αυτό που γίνεται και θα γίνεται στα δύο αυτά εργοστάσια, είναι η συστηματική και ακριβής επεξεργασία των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής, με έμφαση στην ανάκτηση εξαρτημάτων που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να πουληθούν ως ανταλλακτικά, καθώς και πολύτιμων πρώτων υλών. Εξαρτήματα όπως οι μπαταρίες και οι τροχοί θα αξιολογούνται για τη δυνατότητα ανακατασκευής, επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης. Επιπλέον, η Toyota σκοπεύει να ανακτά υλικά όπως χαλκό, χάλυβα, αλουμίνιο και πλαστικό, με στόχο την επαναξιοποίησή τους στην παραγωγή νέων οχημάτων, ώστε να αντικαταστήσουν όσο γίνεται περισσότερα νέα εξαρτήματα.

Στις εγκαταστάσεις της Toyota στο Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπεται ανακύκλωση περίπου 10.000 οχημάτων ετησίως, κάτι που θα δώσει νέα ζωή σε 120.000 εξαρτήματα, θα ανακτήσει 300 τόνους πλαστικού υψηλής καθαρότητας και 8.200 τόνους χάλυβα. Τα νούμερα αυτά διπλασιάζονται στο νέο εργοστάσιο της Πολωνίας και το σύνολο των δύο μονάδων είναι εντυπωσιακό.

Η Toyota επίλεξε την Πολωνία λόγω της μεγάλης διαθεσιμότητας οχημάτων τέλους κύκλου ζωής τους, της ανακύκλωσης σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και της ήδη υπάρχουσας παραγωγικής υποδομής. Τα επόμενα χρόνια, σχεδιάζει να πραγματοποιήσει παρόμοιες επενδύσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κυκλικότητα λειτουργεί ως καταλύτης για την επίτευξη της ανθρακικής ουδετερότητας. Συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των οχημάτων, περιορίζει την εξάρτηση από πρώτες ύλες με υψηλό ανθρακικό αποτύπωμα, υποστηρίζει τον εξηλεκτρισμό και ενισχύει τις αλυσίδες εφοδιασμού. Μέσω του σχεδιασμού οχημάτων με έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακατασκευή, την ανακύκλωση και την αποδοτική χρήση υλικών, η Toyota επιτυγχάνει τη μείωση των εκπομπών ρύπων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Καταλήγοντας, η Toyota Motor Europe έχει δεσμευτεί για την επίτευξη πλήρους ουδετερότητας άνθρακα έως το 2040, καθώς και μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα σε όλες τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της έως το 2030.