Toyota: Στην Αθήνα το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Toyota C-HR+

Ένα μοντέλο που είδα προ καιρού στο εξωτερικό, το νέο και αμιγώς ηλεκτρικό Toyota C-HR+, βρίσκεται ήδη σε μεγάλο εμπορικό κέντρο της Αθήνα, για μια πρώτη γνωριμία με το κοινό.

Θα ακολουθήσει το επίσημο λανσάρισμά του, στις αρχές του 2026.

Το Toyota C-HR+ διατηρεί τον coupe-SUV χαρακτήρα που έχει καθιερώσει το μοντέλο, ενώ η προσθήκη του συμβόλου «+» υποδηλώνει την πλήρως ηλεκτρική ταυτότητά του.

Με προδιαγραφές μεγαλύτερης κατηγορίας, άνετη καμπίνα, μεγάλο χώρο φόρτωσης, πανοραμική οροφή, ασύρματη φόρτιση και σύγχρονες θύρες USB, το C-HR+ προσφέρεται με δύο μπαταρίες (57,7 kWh και 77 kWh), καθώς και σε εκδόσεις με κίνηση στους εμπρός ή στους τέσσερις τροχούς. Η κορυφαία AWD έκδοση αποδίδει 343 hp / 252 kW και χαρίζει επιτάχυνση 5,2 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα.

Η Toyota συνοδεύει την αγορά του από εγγύηση μπαταρίας 1.000.000 χιλιομέτρων και έως 11 έτη.