Toyota: Το ολοκαίνουργιο RAV4, υβριδικό ή plug-in hybrid, δικίνητο ή τετρακίνητο

Μια νέα σελίδα στην ιστορία του μοντέλου και της Toyota, επιχειρεί να γράψει το ολοκαίνουργιο RAV4 έκτης γενιάς, το οποίο θα είναι περίπου τον Ιούλιο του 2026 στην Ελλάδα

Από την κυκλοφορία του το 1994, το RAV4 έχει καθιερωθεί ως ένα από τα μοντέλα με τις καλύτερες πωλήσεις της Toyota παγκοσμίως, με πάνω από 15 εκατομμύρια μονάδες σε 180 χώρες, εκ των οποίων πάνω από 2,5 εκατ. μονάδες στην Ευρώπη, καθιστώντας το ως το πρώτο πιο δημοφιλές μοντέλο SUV της Toyota και το κορυφαίο σε πωλήσεις εισαγόμενο μοντέλο.

Ο αυθεντικός χαρακτήρας και η ξεχωριστή ταυτότητα SUV του RAV4 έχουν εξελιχθεί, με νέο μπροστινό μέρος, καμπυλωτό καπό, νέους προβολείς LED, νέο λογότυπο, και νέες ζάντες 18 και 20 ιντσών. Προαιρετικά προσφέρεται και με μαύρο χρώμα σε οροφή και κολόνα Α.

Στο εσωτερικό, η ανασχεδιασμένη καμπίνα σε εμφάνιση και υλικά κατασκευής, φέρει οριζόντια ομοιόμορφο ταμπλό με βελτιωμένη ορατότητα, ολοκαίνουργιο πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, νέο τιμόνι, φορτιστές USB, χώρους αποθήκευσης, νέο συγκρότημα shift-by-wire, και ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα χώρου αποσκευών.

Η νέα πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού Arene επιτρέπει νέες υπηρεσίες πολυμέσων ToyotaConnect και Toyota Connected, ενώ υπάρχoυν νέο head-up display και νέες λειτουργίες Smart Digital Key με δυνατότητα κοινής χρήσης χωρίς την ανάγκη ανοίγματος εφαρμογής, καθώς και επίπεδη οθόνη αφής 12,9 ιντσών, για το σύστημα ενημέρωσης / ψυχαγωγίας.

Το μοντέλο θα προσφέρεται σε πλήρη υβριδική έκδοση, με σύστημα 2.5lt που ξεκινά ηλεκτρικά χάρης τη μεγαλύτερη μπαταρία, με αυξημένη ροπή 221 Nm. Το τετρακίνητο AWD αποδίδει 194 hp, και το προσθιοκίνητο FWD 185 hp. Η μέση κατανάλωση είναι έως και 5,8 λίτρα στα 100 χλμ.

Επίσης, είναι το πρώτο όχημα που διαθέτει την τεχνολογία plug-in hybrid (PHEV) νέας γενιάς της Toyota, με σύστημα 2.5lt, και νέα μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής χωρητικότητας με 22,68 kWh (+30% χωρητικότητα και +8% μεγαλύτερη ισχύ), που χαρίζει έως 137 χλμ. αμιγούς ηλεκτρικής κίνησης.

Διατίθεται με έξυπνη τετρακίνηση (AWD-i) και, για πρώτη φορά σε ένα RAV4 PHEV, με κίνηση στους εμπρός τροχούς (FWD). Στην έκδοση AWD αποδίδει 309 hp, ενώ η έκδοση FWD αποδίδει 272 hp.

Το ολοκαίνουργιο RAV4 παρουσιάζει το τελευταίο Toyota T-Mate και το νέο Toyota Safety Sense, σε συστήματα ασφάλειας και υποστήριξης οδηγού, με βελτιωμένη παρακολούθηση τυφλού σημείου, νέο δευτερεύον φρένο σύγκρουσης που σταματά αυτόματα το όχημα, και βελτιωμένη οθόνη πανοραμικής θέασης με τρισδιάστατη προβολή.

Θα προσφέρεται και σε έκδοση GR SPORT, με πιο φαρδύ, χαμηλότερο στήσιμο, βελτιστοποιημένο υδραυλικό τιμόνι, και αεροδυναμικές αναβαθμίσεις.