Τριπλή διάκριση για τη Νέα Οδό και την Κεντρική Οδό στα AI & Data Awards

Τρία σημαντικά βραβεία, ένα Χρυσό και δύο Ασημένια, απέσπασαν η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός στα AI & Data Awards, που διοργανώνονται από την Boussias Events, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική τους δέσμευση στην καινοτομία και την αξιοποίηση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Οι διακρίσεις αφορούν ένα σύνολο καινοτόμων έργων που υλοποιούνται στους αυτοκινητοδρόμους ευθύνης της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού:

AI κάμερες ανίχνευσης συμβάντων στους κόμβους των αυτοκινητοδρόμων, οι οποίες αξιοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη για την άμεση αναγνώριση κρίσιμων συμβάντων, όπως η είσοδος ζώων και πεζών στον αυτοκινητόδρομο και αντίθετη κίνηση οχημάτων, ενισχύοντας την πρόληψη ατυχημάτων.

To συγκεκριμένο έργο έχει διακριθεί με χρυσό βραβείο από τη Διεθνή Οδική Ομοσπονδία (IRF)

Συνεργασία με την εταιρεία Mobito για τη real-time παρακολούθηση της κατάστασης του οδοστρώματος, μέσω του εργαλείου Business Intelligence Road Health, το οποίο αποτυπώνει αναλυτικά και σε πραγματικό χρόνο την ποιότητα του οδοστρώματος, επιτρέποντάς μας να πραγματοποιούμε άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις συντήρησης.

μέσω του εργαλείου Business Intelligence Road Health, το οποίο αποτυπώνει αναλυτικά και σε πραγματικό χρόνο την ποιότητα του οδοστρώματος, επιτρέποντάς μας να πραγματοποιούμε άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις συντήρησης. Δορυφορική παρακολούθηση της γέφυρας Τσαγκαρόπουλου στην Ιόνια Οδό, με χρήση τεχνολογίας InSAR σε συνεργασία με την SkyGeo, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος επιθεωρήσεων τεχνικών έργων και επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση δομικών μεταβολών, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια και την αξιοπιστία της γέφυρας.

Τα παραπάνω έργα διακρίθηκαν στις κατηγορίες:

Χρυσό Βραβείο – Best Use of Generative AI

Ασημένια Βραβεία– Best in Transportation & Logistics & Best Application of AI/Data for Social Impact

Οι βραβεύσεις αυτές αναδεικνύουν τη σταθερή δέσμευση της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού στην καινοτομία και την τεχνολογία, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη συνεχή βελτίωση των υποδομών για το όφελος της κοινωνίας.