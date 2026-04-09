Volkswagen: Αναβαθμίσεις στα επαγγελματικά της μοντέλα έπειτα από ένα ισχυρό 2025

Το 2025 για τη Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα ήταν μια πολύ ισχυρή χρονιά.

Η εταιρεία πούλησε 428.000 μονάδες (+6%), με κύκλο εργασιών 16,9 δισ. ευρώ (+11%). Το λειτουργικό αποτέλεσμα έφτασε τα 245 εκατ. ευρώ, έναντι 743 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, με το λειτουργικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 1,5% από 4,9% το 2024. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η εξέλιξη των καθαρών ταμειακών ροών, οι οποίες ανήλθαν σε 1 δισ. ευρώ το 2025, αυξημένες κατά 208%.

Το 2025 μοχλοί ανάπτυξης ήταν το ID. Buzz και το Multivan, ενώ δεν κινήθηκε ανάλογα η οικογένεια Transporter, κυρίως επειδή η εισαγωγή της νέας σειράς στις επιμέρους αγορές έγινε σταδιακά στη διάρκεια του 2025. Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα θα προσθέσει επιπλέον εκδόσεις και θα προχωρήσει σε περαιτέρω λανσαρίσματα βήμα-βήμα μέσα στο 2026.

Σημειώνουμε ότι η εταιρεία έχει πολλές ανεκτέλεστες παραγγελίες που θα εκπληρώσει το 2026, χρονιάς κατά την οποία η μάρκα προαναγγέλλει ένα ευρύ πακέτο προϊοντικών και τεχνολογικών αναβαθμίσεων.

Τα Caddy και Multivan θα λανσαριστούν με πιο σύγχρονη και δυναμική εξωτερική σχεδίαση, αλλά και με αναβαθμισμένες λύσεις στο εσωτερικό. Το αμιγώς ηλεκτρικό ID. Buzz, θα φέρει λειτουργίες Vehicle-2-Load, Good Night Package, Camp Mode και τη μακρύτερη έκδοση του ID. Buzz Cargo. Παράλληλα, θα προστεθούν plug-in hybrid εκδόσεις για τα Transporter και Caravelle. Στο μέλλον, το Crafter θα διατίθεται επίσης ως τρίπλευρο ανατρεπόμενο, καθώς και με κλειστό κιβώτιο και ανυψωτική πόρτα.

Καταλήγοντας, το 2026 η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα γιορτάζει τα 70 χρόνια του εργοστασίου του Ανόβερου, εκεί όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η προ-σειριακή παραγωγή του ID. Buzz AD.

Επίσης, γιορτάζει και τα 10 χρόνια του εργοστασίου στο Βρζέσνια της Πολωνίας, όπως θα παράγεται το e-Crafter.