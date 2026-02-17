Volkswagen: Από 28.590 ευρώ το νέο T-Roc

Ένα από τα πιο δημοφιλή B-SUV μοντέλα της ευρωπαϊκής αγοράς, και της χώρας μας, το Volkswagen T‑Roc, ήρθε στη νέα του έκδοση

Βασισμένο σε εξελιγμένη πλατφόρμα, ανασχεδιασμένο, τροφοδοτούμενο -για πρώτη φορά- από ήπια υβριδικό κινητήρα, και πλαισιωμένο από σύγχρονα συστήματα ασφάλειας, το νέο T-Roc που κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Volkswagen στην Πάλμελα της Πορτογαλίας, θέλει να πρωταγωνιστήσει σε ένα ιδιαίτερα α ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Μακρύτερο κατά 12 εκ., με νέα σχεδιαστική ταυτότητα, LED plus φώτα, IQ.LIGHT LED Matrix προβολείς, φωτεινή λωρίδα και φωτιζόμενο λογότυπο Volkswagen.

Πλήρως ανασχεδιασμένο και στην καμπίνα, με μαλακά πλαστικά, ανώτερης ποιότητας υλικά, ψηφιακό πίνακα οργάνων, νέο σύστημα ενημέρωσης / ψυχαγωγίας με οθόνη έως 13 ίντσες και ατμοσφαιρικό φωτισμό, φέρει και Head‑Up Display, αλλά και Driving Experience Control που επιτρέπει εξατομίκευση προφίλ οδήγησης και λειτουργιών.

Οι μεγαλύτερες διαστάσεις ωφέλησαν και την καμπίνα, με χώρο ακόμα και για πέμπτο ενήλικα, ενώ αυξήθηκε και η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ κατά 30 λίτρα, φτάνοντας στα 475 λίτρα.

Το νέο T-Roc διαθέτει τη νέα γενιά Travel Assist που υποστηρίζει αυτόματη αλλαγή λωρίδας και ακριβέστερη προσαρμογή ταχύτητας, και το Exit Warning που προειδοποιεί τους επιβάτες πριν το άνοιγμα των θυρών για διερχόμενα οχήματα ή ποδήλατα.

Επίσης, οι μηχανικοί έβαλαν ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων στον πίσω άξονα και μεγαλύτερη άνεση των επιβατών.

Στην Ελλάδα θα προσφέρεται με τετρακύλινδρο, μοτέρ βενζίνης 1.5 eTSI, που συνδυάζει υβριδικό σύστημα 48V με τεχνολογίες αιχμής, ενώ διατηρεί την ενεργή διαχείριση κυλίνδρων. Το υβριδικό σύνολο συνεργάζεται με DSG κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη, και στη μία έκδοση αποδίδει 116 ίππους με 220 Nm ροπής και στην άλλη έκδοση 150 ίππους με 250 Nm ροπής.

Οι τιμές ξεκινούν από 28.590 ευρώ.