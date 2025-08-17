Volkswagen: Έφτασε τα 1,5 εκατομμύρια πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα ID.

Παρουσία του πρωθυπουργού της Κάτω Σαξονίας, Olaf Lies, η Volkswagen έβγαλε από το εργοστάσιό της στο Emden το 1,5 εκατομμυριοστό όχημα παγκοσμίως από την πλήρως ηλεκτρική οικογένεια ID.

Το επετειακό όχημα είναι ένα μαύρο ID.7 Tourer Pro, το οποίο ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία του με αυτονομία έως και 606 χιλιόμετρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν ακριβώς πριν από πέντε χρόνια, τον Σεπτέμβριο του 2020, παραδόθηκαν τα πρώτα ηλεκτρικά οχήματα ID., με τη Volkswagen να βρίσκεται πλέον στην κορυφή των στατιστικών ταξινομήσεων στον ηλεκτρικό τομέα όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και στην Ευρώπη.

Το εργοστάσιο στην Ανατολική Φριζία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του μετασχηματισμού της Volkswagen. Τα τελευταία χρόνια, ο όμιλος έχει επενδύσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ για τη μετατροπή εργοστασίων αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

Εκτός από το Zwickau και το Glaserne Manufaktur Dresden, το Emden είναι το μοναδικό εργοστάσιο της Volkswagen παγκοσμίως που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά σε ηλεκτρικά οχήματα. Περαιτέρω μοντέλα ID. βγαίνουν από τις γραμμές παραγωγής στο Ανόβερο και το Τσατανούγκα (ΗΠΑ), καθώς και στο Φοσάν, την Τσανγκσά και το Άντινγκ (όλες οι περιοχές της Κίνας).

Η οικογένεια ID.3 έχει αυξηθεί σημαντικά από την κυκλοφορία του πρώτου της συμπαγούς μοντέλου ID.3, το 2020. Ενα χρόνο αργότερα ακολούθησε το SUV ID.4 και η έκδοση coupe ID.5 καθώς και το ηλεκτρικό ID. Buzz. Οι πιο πρόσφατες προσθήκες στην οικογένεια ID. είναι το ID.7 και το ID.7 Tourer, τα οποία κυκλοφόρησαν το 2024. Το ID.7 Tourer ήταν το ηλεκτρικό όχημα με τον μεγαλύτερο αριθμό ταξινομήσεων στη Γερμανία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

«Χρειάζονται ένα σαφές μήνυμα και συγκεκριμένα κυβερνητικά κίνητρα εάν θέλουμε να μειώσουμε τον σκεπτικισμό μεταξύ των ιδιωτών αγοραστών και να ενισχύσουμε τη ζήτηση σε αυτήν την ομάδα οχημάτων», αναφέρουν στη Volkswagen, η οποία προχωρά με την εκστρατεία της για την ηλεκτρική κινητικότητα λανσάροντας τα νέα ID. μοντέλα: η έκδοση παραγωγής του compact ID. 2all με τιμή κάτω των 25.000 ευρώ θα κυκλοφορήσει το 2026, και ένα χρόνο αργότερα θα ακολουθήσει η έκδοση παραγωγής του ID. EVERY1, ένα μοντέλο εισαγωγικού επιπέδου με τιμή περίπου 20.000 ευρώ.