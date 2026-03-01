Volkswagen: Έφτασε τα δύο εκατομμύρια παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Το ταξίδι της Volkswagen στην ηλεκτροκίνηση ξεκίνησε το 2013 με την κυκλοφορία του e-up! και έκτοτε επεκτείνει συστηματικά το πλήρως ηλεκτρικό της χαρτοφυλάκιο.

Τώρα, έφτασε τα δύο εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV), που περιλαμβάνουν όχι μόνο μοντέλα από την τρέχουσα οικογένεια ID., αλλά και ηλεκτρικούς προδρόμους όπως το e-up! και το e-Golf.

Πλέον, η Volkswagen έχει ηγετική θέση στα πλήρως ηλεκτρικά οχήματα στη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη και συγκαταλέγεται στους προμηθευτές με τον μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων.

Επίσης, η μάρκα Volkswagen είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο.

Πυλώνες της ηλεκτρικής επιτυχίας τα ID.3, ID.4 και ID.7

Τρία μοντέλα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο

Το ID.3 (περίπου 628.000 παραδόσεις οχημάτων) ήταν το πρώτο μοντέλο που βασίστηκε στον αρθρωτή πλατφόρμα ηλεκτρικής κίνησης (MEB) και σηματοδότησε την είσοδο της Volkswagen στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Ήταν το πρώτο μοντέλο της οικογένειας ID. το 2020 και έκανε την πλήρως ηλεκτρική κινητικότητα προσβάσιμη σε ένα ευρύ φάσμα πελατών στην compact κατηγορία για πρώτη φορά. Σύντομα θα κυκλοφορήσει μια αναβαθμισμένη έκδοση του ID.3.

Το ID.4 (περίπου 901.000 οχήματα παραδόθηκαν) αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για τη μάρκα και το ID.7 (περίπου 132.000 οχήματα), στην ανώτερη μεσαία κατηγορία, προσφέρεται σε πλήρως ηλεκτρικό sedan, και ηλεκτρικό station wagon (ID.7 Tourer).

Όσον αφορά την τρέχουσα χρονιά, το 2026, το ID. Polo θα είναι το πρώτο από τα τέσσερα νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που θα κυκλοφορήσουν φέτος στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων, supermini.

Καταλήγοντας, το επετειακό μοντέλο ID.3 που κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο της Volkswagen στο Zwickau – μία από τις κύριες μονάδες παραγωγής ηλεκτροκίνησης με περίπου 212.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που βγήκαν από τη γραμμή παραγωγής το 2025 – παραδόθηκε στην ιδιοκτήτριά του στο Transparent Factory στη Δρέσδη. Σημειώνω ότι περίπου 3.500 οχήματα παραδόθηκαν σε πελάτες από το Transparent Factory πέρυσι, περισσότερα από το 90% των οποίων ήταν πλήρως ηλεκτρικά ή υβριδικά. Αυτό καθιστά το Transparent Factory το δεύτερο μεγαλύτερο εθνικό κέντρο παραδόσεων της Volkswagen, μετά το Autostadt Wolfsburg.