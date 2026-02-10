Volkswagen Group: Παγκόσμιο ορόσημο παραγωγής με 5 εκατομμύρια ηλεκτρικές μονάδες

Συνολικά, ο όμιλος Volkswagen έχει φτάσει σε ένα σημαντικό ορόσημο: στην παραγωγή πέντε εκατομμυρίων ηλεκτρικών μονάδων κίνησης παγκοσμίως. Αυτό το συλλογικό επίτευγμα από τα εργοστάσια του Gyor, του Kassel, του Tianjin και του Zuffenhausen υπογραμμίζει τις δυνατότητες απόδοσης και παραγωγής σε ολόκληρο τον όμιλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το εργοστάσιο του Κάσελ αύξησε την παραγωγή ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης το 2025 κατά περίπου 24% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 850.000 μονάδες.

Ειδικά ο ηλεκτροκινητήρας APP290 που αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε εντός του ομίλου Volkwagen, διαθέσιμος για διάφορα επίπεδα απόδοσης που κυμαίνονται από 85 kW (116 PS) έως 166 kW (226 PS), και έως 560 Nm ροπής, είναι το πιο δημοφιλές ηλεκτρικό σύστημα κίνησης του ομίλου.

Το μοτέρ χρησιμοποιεί τεχνολογία 400V και εφοδιάζει όλη την οικογένεια μοντέλων ID. της Volkswagen, καθώς και τα Skoda Enyaq και CUPRA Tavascan.

Μέχρι σήμερα, ένα εκατομμύριο μονάδες του APP550 έχουν κατασκευαστεί στο εργοστάσιο του Group Components στο Κάσελ. Παρά το γεγονός ότι έχει τις ίδιες διαστάσεις με το προηγούμενο μοτέρ, καταναλώνει περίπου 20% λιγότερη ενέργεια, αλλά αυξάνει τη ροπή και την ισχύ κατά περίπου 75% και 40%, αντίστοιχα – μια αξιοσημείωτη βελτίωση όσον αφορά την αυτονομία, την επιτάχυνση και τα επίπεδα θορύβου.

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι ο ιδιόκτητος παλμικός μετατροπέας του ομίλου, που είναι βασικό τμήμα των ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης και θα χρησιμοποιηθεί στην οικογένεια ηλεκτρικών αστικών αυτοκινήτων του ομίλου. Επιπλέον, η χρήση καρβιδίου του πυριτίου ως υλικού ημιαγωγού στον νέο ηλεκτροκινητήρα APP290 θα προσφέρει αισθητά οφέλη για τα μοντέλα της οικογένειας ηλεκτρικών αστικών αυτοκινήτων (συμπεριλαμβανομένων των ID. Polo, Skoda Epiq και CUPRA Raval) αυξάνοντας την αυτονομία τους και βελτιώνοντας την απόδοσή τους.