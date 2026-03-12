Volkswagen: Μπαμ, T-Roc, και κάτω

Ολική επαναφορά. Θα μπορούσε να ήταν και ο τίτλος για το λανσάρισμα του ολοκαίνουργιου Volkswagen T-Roc στην αγορά, εν γένει, και στην ελληνική αγορά ειδικότερα.

Κι αυτό, διότι η δεύτερη γενιά του μοντέλου, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2017, ουσιαστικά μόνο το όνομα διατηρεί.

Ήταν τέτοια η σπουδή των σχεδιαστών της γερμανικής μάρκας στο νέο T-Roc, που αν βάλεις το προηγούμενο και το καινούργιο, δίπλα δίπλα, θα χρειαστεί να ψάχνεις πολύ για να βρεις κάποια ομοιότητα.

Και δεν ήταν μόνο η σχεδιαστική προσέγγιση και οι αυξημένες διαστάσεις, αλλά και το μηχανολογικό υπόβαθρο, καθώς το T-Roc έγινε υβριδικό, ενώ βασίζεται σε μια ολοκαίνουργια πλατφόρμα που του επιτρέπει να εξοικονομεί καύσιμο, αλλά και να έχει μια εξαιρετική ποιότητα κύλισης, χάρη στη νέα ανάρτηση στον πίσω άξονα.

Και, επιπλέον, εμπλουτίζεται με πληθώρα συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης ADAS, που, πράγματι, συναντούμε σε μοντέλα μεγαλύτερων κατηγοριών της B-SUV όπου ανήκει.

Αυτό που θέλησαν να μεγιστοποιήσουν, τελικά, μηχανικοί και σχεδιαστές, ήταν ο υποψήφιος αγοραστής να νιώσει ότι πράγματι οδηγεί ένα πολύ προηγμένο αυτοκίνητο, αποκομίζοντας μια συνολική, αναβαθμισμένη, εμπειρία οδήγησης.

Ευρωπαϊκή σχεδίαση και κατασκευή στην Πορτογαλία

Το ολοκαίνουργιο Volkswagen T‑Roc διαθέτει μια καλογυμνασμένη, ελκυστική σιλουέτα, η οποία παρά τις αυξημένες διαστάσεις έγινε ακόμα πιο αεροδυναμική από πριν (0,29 συντελεστής), εξυπηρετώντας και τις ανάγκες της οικονομίας σε καύσιμο.

Οι δε LED plus προβολείς, και οι προαιρετικοί IQ.LIGHT LED Matrix, σε συνδυασμό με τη φωτεινή λωρίδα και το φωτιζόμενο λογότυπο Volkswagen, δημιουργούν μια ισχυρή οπτική υπογραφή.

Ξεκάθαρα μεγαλύτερο σε διαστάσεις, με άνεση και χώρους

Το νέο VW T-Roc με επιπλέον 12,9 εκ. σε μήκος (4,373 μ.), προσφέρει αυξημένους χώρους τόσο στην καμπίνα (2,629 μ. μεταξόνιο) για πέντε ενήλικες επιβάτες –μπροστά κάθονται άνετα μέχρι και υψηλόσωμοι παίκτες του μπάσκετ-, όσο και στο πορτ-μπαγκάζ, που έφτασε τα 475 λίτρα, συν 30 παραπάνω από πριν.

Μια διαφορετική εμπειρία στην καμπίνα

Ο καθημερινός σου σύντροφος δεν αρκεί να είναι εμφανίσιμος και λειτουργικός, αλλά και ευχάριστος, με το εντελώς ανασχεδιασμένο εσωτερικό του νέου T-Roc να υπόσχεται μια υψηλού επιπέδου φιλοξενία.

Τα μαλακά σε υφή υλικά, το φινίρισμα, η εργονομία, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, η νέα γενιά infotainment με οθόνη αφής έως 13 ιντσών, η εκκίνηση με διακόπτη, ο μοχλός του κιβωτίου ταχυτήτων στην κολόνα του δερμάτινου τιμονιού, ο τριζωνικός κλιματισμός, η πανοραμική οροφή, το άνοιγμα των θυρών με διακόπτη προς τα πάνω, και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός, διαμορφώνουν μια σύγχρονη εμπειρία, λες και βρίσκεται σε σαλόνι και όχι σε αυτοκίνητο. Και αυτό στη διάρκεια της οδηγικής μου εμπειρία, το διαπίστωσα από την αρχή.

Στα συν το Head‑Up Display, που για πρώτη φορά είναι διαθέσιμο στο T-Roc, ενώ μέσα από το Driving Experience Control, μπορείς να έχεις άμεση σχέση με το αυτοκίνητο, αλλάζοντας προφίλ οδήγησης και λειτουργίες από την οθόνη αφής.

Ντεμπούτο στο T-Roc κάνει και το κάθισμα ergoActive 14 ρυθμίσεων με λειτουργία μασάζ, χρήσιμη μετά από μια κουραστική μέρα ή ένα πολύωρο ταξίδι.

Οι αρετές της νεότερης πλατφόρμας MQB evo

Η υιοθέτηση της πλατφόρμας MQB evo, λειτουργεί ευεργετικά προς μια σειρά χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου, όπως η ευελιξία με 11,1 μ. κύκλου στροφής, η τοποθέτηση των υβριδικών κινητήριων συνόλων, της πλήρους ανεξάρτητης πίσω ανάρτησης με άξονα πολλαπλών συνδέσμων, και του προσαρμοζόμενου DCC (Adaptive Chassis Control) με 15 ρυθμίσεις σκληρότητας και επιλογή προφίλ (Comfort, Sport, Individual κ.ά.). Πραγματικά σβέλτο, με πιο άμεσο τιμόνι, χωρίς να νιώθεις τη σκληράδα του δρόμου να ταλαιπωρεί το αμάξωμα, καθώς η ανάρτηση φιλτράρει τις ανωμαλίες, το νέο T-Roc με εξέπληξε ευχάριστα.

Επιπρόσθετα, η νέα πλατφόρμα εξυπηρετεί και για την ενσωμάτωση πιο σύγχρονου hardware/software για συστήματα υποβοήθησης και άνεσης, όπως η νέα γενιά Travel Assist που υποστηρίζει αυτόματη αλλαγή λωρίδας και ακριβέστερη προσαρμογή ταχύτητας, και το Exit Warning που προειδοποιεί τους επιβάτες πριν το άνοιγμα των θυρών για διερχόμενα οχήματα ή ποδήλατα.

Με την υψηλότερη στρεπτική ακαμψία στην κατηγορία του, δεν εμφανίζει τριγμούς και δεν καταλαβαίνεις ταλαντώσεις στις στροφές, με αποτέλεσμα η ακριβής οδήγηση να συνεισφέρει σε ποιότητα κύλισης, και ενισχυμένη ενεργητική ασφάλεια.

Παράλληλα, η πλατφόρμα υποστηρίζει προηγμένα συστήματα παθητικής ασφάλειας, όπως ο κεντρικός αερόσακος, ώστε να αποφεύγεται η επαφή των κεφαλιών οδηγού και συνοδηγού, σε πλευρικές συγκρούσεις.

Νέο, αποδοτικό και οικονομικό υβριδικό σύστημα κίνησης

Στο πνεύμα της εποχής, το νέο T-Roc εφοδιάζεται με ένα σύγχρονο υβριδικό σύστημα, που του εξασφαλίζει αφενός μέγιστη απόδοση, και, αφετέρου, οικονομία στην κατανάλωση.

Ενώ τα περισσότερα υβριδικά μοτέρ είναι τρικύλινδρα, που παράγουν και λίγο παραπάνω θόρυβο, το νέο τετρακύλινδρο μοτέρ βενζίνης του T-Roc, εφαρμόζει τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί σε diesel κινητήρες.

Ο εξηλεκτρισμένος κινητήρας 1.5 eTSI του νέου T‑Roc συνδυάζει ήπιο υβριδικό σύστημα 48V (ηλεκτρική συνεισφορά με επιπλέον 19 PS και 56 Nm ροπής, χρήσιμη σε εκκίνηση και προσπέραση) με τεχνολογίες αιχμής, όπως υπερσυμπιεστή μεταβλητής γεωμετρίας (VTG), κύκλο Miller, ενεργή διαχείριση κυλίνδρων (ACTplus) που απενεργοποιεί τους μισούς στο ρελαντί για να μειώνει την κατανάλωση και τους έχει διαθέσιμους ανά πάσα στιγμή, ενώ φέρει και προηγμένες τεχνολογίες ψεκασμού και καύσης.

Το υβριδικό σύνολο αποδίδει στη μία έκδοση 116 PS, με 220 Nm ροπής, με επιτάχυνση στα 0-100 χλμ./ώρα σε 10,6 δευτ., μέση κατανάλωση 6,0–5,5 λίτρα/100 χλμ., και εκπομπές 136–125 γρ./χλμ. CO2. Στη δεύτερη έκδοση η ισχύς εκτοξεύεται στους 150 PS, με 250 Nm ροπής, 8,9 δευτ. επιτάχυνσης, μέση κατανάλωση 6,0–5,5 λίτρα στα 100 χλμ., και εκπομπές 137–126 γρ./χλμ..

Φορτίο ρυμούλκησης έως 2,0 τόνους και 4 εκδόσεις εξοπλισμού

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου T-Roc, είναι η ικανότητα ρυμούλκησης από 1.500 κιλά στην έκδοση των 116 PS, και 1.700 κιλά στην έκδοση 150 PS, έως 2.000 κιλά στην τετρακίνητη έκδοση 2.0 eTSI 4MOTION, διαθέτοντας ηλεκτρικά -με πλήκτρο στο χώρο αποσκευών- απασφαλιζόμενο και αναδιπλούμενο σύστημα κοτσαδόρου. Επίσης, το μέγιστο φορτίο στήριξης όλων των εκδόσεων T-Roc ανέρχεται σε 80 κιλά, για την ασφαλή μεταφορά e-bikes.

Το νέο Volkswagen T-Roc προσφέρεται σε τέσσερις πλούσιες, και ξεκάθαρες ως προς την επιλογή, εκδόσεις εξοπλισμού και πακέτων: Trend, Life, Style και R-Line, και με δυνατότητα διχρωμίας οροφής Black Solid.

Το νέο σημείο αναφοράς για τα compact B-SUV, είναι εδώ. Μπαμ, T-Roc, και κάτω, λοιπόν, με τιμές από 28.590 ευρώ.