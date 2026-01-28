Driveit

Volkswagen: Πρώτη σε πωλήσεις οχημάτων, συνολικά, πρώτη και στα ηλεκτρικά

Η γερμανική μάρκα πούλησε συνολικά 247.900 ηλεκτρικά μοντέλα
Volkswagen ID.4
Το Volkswagen ID.4

Διπλή ήταν η πρωτιά της VW στην Ευρώπη, το 2025, καθώς πούλησε τα περισσότερα οχήματα και τα περισσότερα ηλεκτρικά.

Πράγματι, η γερμανική μάρκα πέραν των 1.318.100 οχημάτων που πούλησε στη γηραιά ήπειρο, συνολικά, από αυτά τα 247.900 ήταν αμιγώς ηλεκτρικά, κάτι που της χάρισε επίσης την πρώτη θέση.

Η Volkswagen διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων που απαντά σε διαφορετικές ανάγκες και τρόπους χρήσης των οδηγών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Βασικός πυλώνας ανάπτυξης είναι η οικογένεια αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων ID.

Ως προς το παρόν και το μέλλον, τη διετία 2026–2027, θα προχωρήσει στην ανανέωση και διεύρυνση της γκάμας των ηλεκτρικών της, με νέα μοντέλα όπως τα: ID. Polo, ID. Polo GTI και ID. Cross.

Volkswagen ID. EVERY1

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και το ID. EVERY1, το οποίο αναμένεται το 2027 και τοποθετείται ως το μικρότερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Volkswagen και το φθηνότερο, με τιμή κοντά στα 20.000 ευρώ.

Με έμφαση στην αστική μετακίνηση, τη λειτουργικότητα και την προσβασιμότητα, το ID. EVERY1 ενισχύει τη στρατηγική στόχευση της μάρκας να καταστήσει την ηλεκτρική μετακίνηση επιλογή για ακόμη περισσότερους οδηγούς.

