Volkswagen T-Roc Dream – Δοκιμή: Πιο ελκυστικό με φουλ εξοπλισμό

Κι ενώ μετά τα μέσα Φεβρουαρίου θα λανσαριστεί στην Ελλάδα το νέο VW T-Roc, σε υβριδικές εκδόσεις, εντούτοις θα προσφέρεται και το σημερινό μοντέλο, για όσο υπάρχει διαθεσιμότητα αυτοκινήτων, καθώς είναι από τα πιο καλοπουλημένα μοντέλα, με 1.429 μονάδες το 2025.

Κι αυτό επειδή το τωρινό T-Roc προσφέρεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση, την Dream, με χαρακτηριστικά που πράγματι πολλοί ονειρεύονται να έχουν στο αυτοκίνητό τους, όμως κοστίζουν.

Πάντως, η εισαγωγική εταιρεία στην έκδοση Dream έβαλε τόσο εξοπλισμό που κοστίζει 5.000 ευρώ, αλλά τον προσφέρει δωρεάν, κι αυτό από μόνο του είναι ελκυστικό.

Όπως, βέβαια και το ίδιο το T-Roc, που με αυτό το πολύ χρώμιο που το περιβάλλει μοιάζει αρκετά premium, ενώ προσφέρει και τη διακριτικότητα για τους πίσω επιβάτες με τα σκούρα κρύσταλλα.

Τα μαύρα περιμετρικά προστατευτικά έρχονται σε αρμονία με τους καθρέπτες και την πίσω αεροτομή, με τις 17άρες ζάντες αλουμινίου να ξεχωρίζουν.

Στον πλούσιο εξοπλισμό περιλαμβάνονται οι προβολείς IQ.Light LED Matrix που φέρουν Dynamic Light Assist, ο περιμετρικός φωτισμός με Welcome Light και ο φωτισμός στροφής, που ενισχύει πολύ την ορατότητα.

Η οδηγοκεντρική καμπίνα, με το ταμπλό κεκλιμένο προς τον οδηγό είναι χαρακτηριστική στο μοντέλο, με τον έγχρωμο, 13 ιντσών ψηφιακό πίνακα οργάνων και την 8 ιντσών οθόνη αφής να κεντρίζουν το μάτι. Η συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto είναι δεδομένη, όπως και η ασύρματη φόρτιση smartphone, αλλά και η ασύρματη συνδεσιμότητα μέσω της εφαρμογής. Θα βρούμε και φυσικούς διακόπτες για τον έλεγχο του κλιματισμού, θύρες USB-C και δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια, που διαθέτει και paddles για αλλαγές ταχυτήτων στο αυτόματο κιβώτιο.

Ο συνδυασμός δέρμα, ύφασμα και αλκαντάρα συνθέτει μια υψηλής αισθητικής ταπετσαρία (αρκετά σποτ τα μπροστινά καθίσματα), ενώ τα πλαστικά παραμένουν σκληρά στο κάτω μέρος του ταμπλό, και πάνω θα βρούμε δέρμα, συνθετικό.

Ο μεσαίος πίσω επιβάτης θα δυσκολευτεί κάπως με το τούνελ μετάδοσης, όμως 4 επιβάτες θα καθίσουν άνετα και το πορτ-μπαγκάζ είναι αρκετά μεγάλο και βαθύ, με το πάτωμα να είναι προσαρμόσιμο. Η δε πόρτα ανοίγει και ηλεκτρικά με την κίνηση του ποδιού στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου.

Μικρότερους χώρους αποθήκευσης θα βρούμε στις πόρτες, στην κονσόλα, κάτω από το υποβραχιόνιο, και σε ένα συρτάρι κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού, η πλάτη του οποίου αναδιπλώνεται πλήρως μπροστά, ώστε να θέλει κάποιος να μεταφέρει μεγάλα αντικείμενα σε μήκος, να μπορεί.

Η εκκίνηση γίνεται με διακόπτη, με το μοτέρ βενζίνης 1.5lt TSI, με start-stop, να αποδίδει 150 ίππους. Γνώριμος κινητήρας, χωρίς υβριδική υποβοήθηση, επιταχύνει σε 8,4 δευτ. με 250 Nm ροπής, με την τελική ταχύτητα να πιάνει τα αχρείαστα 207 χλμ./ώρα. Αν το πατήσεις τσιμπάει σε κατανάλωση και θα έχεις κάτω από τα 8,5 λίτρα στα 100 χλμ., αφήνοντας να αλλάζει σχέσεις μόνο του το 7άρι DSG κιβώτιο. Αν αλλάζεις εσύ τις σχέσεις από τα paddles και είσαι σε σπορ διάθεση, θα κάψει παραπάνω – όχι πολύ.

Σφικτή κάπως η ανάρτηση, όμως ταιριάζει με το look του αυτοκινήτου, με τον εξοπλισμό να είναι πλήρης σε συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και ασφάλειας – ένα από τα ισχυρά χαρτιά του T-Roc Dream.

Μια ενδιαφέρουσα πρόταση για όσο υπάρχει.