Volkswagen: Το ID. Buzz με ξεχωριστούς χώρους επιβατών και φόρτωσης

Με έναν ακόμα τρόπο το αμιγώς ηλεκτρικό Volkswagen ID. Buzz αποδεικνύει την πολυχρηστικότητά του.

Το μοντέλο, που προσφέρεται με πέντε και προαιρετικά έξι ή επτά καθίσματα σε τρεις σειρές, προορίζεται για οικογένεια, αναψυχή και επιχειρήσεις, ενώ υπάρχει και η επαγγελματική έκδοση ID. Buzz Cargo, με τριθέσια καμπίνα ως στάνταρ, η οποία χωρίζεται από τον τεράστιο χώρο φόρτωσης με ένα διαχωριστικό.

Τώρα, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, διαθέτει ένα νέο χαρακτηριστικό στη γκάμα της που δημιουργεί μια τρίτη λύση εσωτερικού και μεταφοράς: ένα σταθερό διαχωριστικό για την έκδοση του ID. Buzz. Ουσιαστικά, το αυτοκίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πενταθέσιο, ενώ το διαχωριστικό προσφέρει ξεχωριστό χώρο αποσκευών, όπως η έκδοση Cargo.

Σημειώνω ότι το διαχωριστικό επιλέγεται απευθείας ως μέρος της νέας διαμόρφωσης του οχήματος και ενσωματώνεται στο εργοστάσιο πίσω από τη δεύτερη σειρά καθισμάτων του πενταθέσιου ID. Buzz. Επομένως, ο χώρος καμπίνας παραμένει καθαρός, ενώ δεν εισέρχεται στην καμπίνα και ο θόρυβος που ενδεχομένως προκαλείται από το φορτίο.

Επίσης, ένα παράθυρο στο διαχωριστικό εξασφαλίζει θέα προς τα πίσω, ενώ με μικρότερο χώρο να καλύψει, το αυτόματο κλιματιστικό λειτουργεί ακόμη πιο αποτελεσματικά.

Το διαχωριστικό από την Snoeks Automotive είναι κατασκευασμένο από ένα υλικό που ονομάζεται Compax. Πρόκειται για ένα σύνθετο υλικό που είναι ελαφρύ και ανθεκτικό και διαθέτει φινιρίσματα με πολυτελή και υψηλής ποιότητας σχεδιασμό. απαλά στην αφή. Μπροστά από το διαχωριστικό, στην πλευρά του χώρου αποσκευών, υπάρχει μια πτυσσόμενη θήκη αποθήκευσης για το καλώδιο φόρτισης του ID. Buzz.

Το διαχωριστικό είναι διαθέσιμο για το ID. Buzz με κοντό μεταξόνιο στις εκδόσεις εξοπλισμού Freestyle, Pure, Energy και Pro. Για τις δύο υψηλότερα τοποθετημένες σειρές Energy και Pro, το διαχωριστικό μπορεί επίσης να διαμορφωθεί σε συνδυασμό με το μακρύ μεταξόνιο.