Volkswagen: Τρία νέα μοντέλα μεταφοράς στη γκάμα Transporter και Caravelle

Τα Caravelle και Transporter της Volkswagen Επαγγελματικά οχήματα, ανάλογα με την έκδοση, προσφέρουν χώρο για έως και οκτώ επιβάτες συν τον οδηγό.

Τώρα, η μάρκα επεκτείνει τη γκάμα των μοντέλων VW Bus με τρία νέα εξειδικευμένα λεωφορεία που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τον Γερμανό ειδικό σε μετατροπές AMF-Bruns: το Shuttle, το Shuttle Flex και το Shuttle Comfort.

Οι διαμορφώσεις κυμαίνονται από το στιβαρό 8θέσιο με κοντό μεταξόνιο έως το αποκλειστικό λεωφορείο ξενοδοχείου και VIP με μακρύ μεταξόνιο και πολυτελή ατομικά καθίσματα στο πίσω μέρος. Τα οχήματα διατίθενται με συστήματα κίνησης ντίζελ, plug-in υβριδικά και ηλεκτρικά.

Transporter Kombi Shuttle

Προσφέρεται στη βασική διαμόρφωση ως 8θέσιο με κανονικό μεταξόνιο και προαιρετικά με εκτεταμένο μεταξόνιο. Το Shuttle είναι εξοπλισμένο με τρία ατομικά καθίσματα στη δεύτερη σειρά και ένα τριθέσιο πάγκο στην τρίτη σειρά. Στο μπροστινό μέρος, χρησιμοποιούνται δύο ατομικά καθίσματα ή ένας τριθέσιος πάγκος (Shuttle Flex και Comfort δύο ατομικά καθίσματα). Οι πλάτες των πίσω καθισμάτων μπορούν να αναδιπλωθούν, ένα σταθερό ή προαιρετικά ηλεκτρικά επεκτεινόμενο σκαλοπάτι διευκολύνει την είσοδο και έξοδο επιβατών όλων των ηλικιών και τα φλας οροφής βελτιστοποιούν την ορατότητα στην οδική κυκλοφορία.

Caravelle Shuttle Flex

Διατίθεται μόνο σε μακρύ μεταξόνιο και είναι εξοπλισμένο με δάπεδο αλουμινίου Smartfloor, στο οποίο 5 και προαιρετικά 7 μεμονωμένα καθίσματα με υποβραχιόνιο στα δεξιά, μπορούν να τοποθετηθούν ευέλικτα. Τα εξωτερικά καθίσματα είναι επίσης εξοπλισμένα με βάσεις στήριξης παιδικού καθίσματος ISOFIX.

Στον βασικό εξοπλισμό ανήκει το σύστημα αναγνώρισης κατειλημμένου καθίσματος SecurePlus με αντίστοιχη οθόνη στο πιλοτήριο. Το Shuttle Flex διατίθεται προαιρετικά με σταθερό ή ηλεκτρικά επεκτεινόμενο και αναδιπλούμενο σκαλοπάτι, καθώς και με πρόσθετα φλας οροφής.

Caravelle Shuttle Comfort

Η πιο αποκλειστική έκδοση βασίζεται στο Caravelle. Είναι εξοπλισμένο με το δάπεδο Smartfloor Revolution με μοκέτες υψηλής ποιότητας, και θεωρείται το ελαφρύτερο δάπεδο στον κόσμο. Το Caravelle Shuttle Comfort διαθέτει τέσσερα ατομικά καθίσματα, με ρυθμιζόμενες πλάτες και υποβραχιόνια και στις δύο πλευρές. Τα καθίσματα στη δεύτερη σειρά μπορούν επίσης να μετατραπούν σε θέση πρόσωπο με πρόσωπο. Ένας τριθέσιος πάγκος με ενσωματωμένο συρτάρι αποθήκευσης διατίθεται προαιρετικά για την τρίτη σειρά καθισμάτων. Αυτό μετατρέπει το Shuttle Comfort σε 7θέσιο. Όλα τα πίσω καθίσματα είναι εξοπλισμένα με το σύστημα ISOFIX. Επίσης, στάνταρ είναι και το σύστημα αναγνώρισης κατειλημμένου καθίσματος SecurePlus. Επιπλέον, ο χώρος επιβατών του Caravelle Shuttle Comfort μπορεί να εμπλουτιστεί με δάπεδο από ξύλο Marina Oak. Προαιρετικά διατίθεται ένα ηλεκτρικά επεκτεινόμενο σκαλοπάτι στην περιοχή της συρόμενης πόρτας. Αυτό το Caravelle συνιστάται ως ένα λεωφορείο VIP και για ξενοδοχεία.