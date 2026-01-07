Volvo: Αύξηση πωλήσεων ηλεκτρικών και plug-in hybrid σε μεγάλες αγορές – Μείωση, συνολικά, παγκοσμίως

Σε μια πολύ ανταγωνιστική χρονιά, γεμάτη προκλήσεις, και για τη Volvo, η σουηδική μάρκα του κινεζικού ομίλου Geely, εμφάνισε μειωμένες πωλήσεις, παγκοσμίως, κατά 7%, παρά τις αυξημένες πωλήσεις του Δεκεμβρίου 2025, κατά 2%.

Η Volvo πούλησε 710.042 οχήματα σε όλο τον κόσμο, έναντι 763.389 μονάδων το 2024.

Η Κίνα με 149.549 πωλήσεις (-4%), η ΗΠΑ με 121.607 πωλήσεις (-3%), το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Σουηδία, ήταν οι πέντε μεγαλύτερες αγορές για τη Volvo το 2025.

Συνολικά, η Volvo κατέγραψε -13% πωλήσεις στα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα (151.830 μονάδες), -3% στα plug-in hybrid (171.464), και -6% στα mild hybrid και στα αμιγώς θερμικά μοντέλα (386.748).

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην Ευρώπη, που μας αφορά, οι πωλήσεις ήταν μειωμένες κατά 10%, συνολικά, με –22% στις πωλήσεις ηλεκτρικών (103.608) και –3% στις πωλήσεις plug-in hybrid (104.097), ενώ -3% (124.962) είχε και στις πωλήσεις mild hybrid και αμιγώς θερμικών. Σημειώνω, επίσης, ότι τα ηλεκτροκίνητα μοντέλα αντιπροσώπευαν το 62% όλων των αυτοκινήτων που πωλήθηκαν στην Ευρώπη.

Στην Ελλάδα, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα οι πωλήσεις Δεκεμβρίου, πάντως η Volvo μάλλον θα έχει μια μικρή μείωση πωλήσεων σε όλη τη χρονιά, έναντι του 2024.

Εκτός Ευρώπης, μεγάλη αύξηση πωλήσεων με +116% γνώρισαν στην Κίνα τα plug-in hybrid, ενώ, αντίθετα, τα αμιγώς ηλεκτρικά είχαν -46%. Αντίστροφη ήταν η κατάσταση στις ΗΠΑ, με +91% στις πωλήσεις ηλεκτρικών και -40% στις πωλήσεις plug-in hybrid.

Το 2025, το XC60 ήταν το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις με 230.655 αυτοκίνητα (2024: 230.853), ακολουθούμενο από το XC40/EX40, με συνολικές πωλήσεις 166.920 αυτοκινήτων (2024: 173.890) και το XC90 με 103.217 αυτοκίνητα (2024: 108.621).

«Παρά την απαιτητική αγορά που συνεχίζει να δέχεται πιέσεις σε πολλαπλά μέτωπα, είμαστε ενθαρρυντικοί που βλέπουμε αυξημένες παραδόσεις των πλήρως ηλεκτρικών προϊόντων μας, ιδίως των EX90 και EX30. Έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αυξήσουμε το μερίδιό μας στις ταχέως αναπτυσσόμενες κατηγορίες BEV και PHEV, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής του πρωτοποριακού EX60, που θα αποκαλυφθεί στις 21 Ιανουαρίου», αναφέρει σχετικά ο Erik Severinson, εμπορικός διευθυντής της Volvo.