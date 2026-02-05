Volvo: Ηλεκτρικά και plug-in hybrid 9 στα 10 που πουλήθηκαν στην Ελλάδα

Η στροφή της Volvo προς την ηλεκτροκίνηση, είναι λογικό να γέρνει την πλάστιγγα υπέρ των πωλήσεων μοντέλων με τέτοια κινητήρια συστήματα.

Σε μια χρονιά, το 2025, που η εταιρία πούλησε στην Ελλάδα 1.857 μονάδες (2.235 το 2024, λόγω της μεταστροφής της μάρκας), τα αμιγώς ηλεκτρικά της μοντέλα ήταν το 40,4% των συνολικών πωλήσεων και τα plug-in hybrid το 44,8%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ουσιαστικά, 9 στα 10 Volvo που διατέθηκαν το περασμένο έτος στην Ελλάδα είναι ηλεκτροκίνητα, πολύ παραπάνω από τα 6 στα 10 (62%) που ήταν τα ηλεκτροκίνητα Volvo που πουλήθηκαν στην Ευρώπη, μοιρασμένα αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in hybrid.

Ένα ακόμα στοιχείο είναι ότι το 2025, η Volvo ήταν 2η στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών αυτοκινήτων και 3η στην κατηγορία των ηλεκτρικών, συνολικά, ενώ τη στιγμή που τα ηλεκτρικά μοντέλα είχαν μερίδιο στην ελληνική αγορά αυτοκίνητου 5,7%, οι πωλήσεις ηλεκτρικών της Volvo ήταν 7πλάσιες.