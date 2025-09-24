Volvo: Το αναβαθμισμένο EX90 φορτίζει ακόμα πιο γρήγορα

Ξεκίνησαν οι παραγγελίες για το αναβαθμισμένο Volvo EX90, κυρίως στο λογισμικό του.

Πλέον, με την υποστήριξη του νέου ηλεκτρικού συστήματος 800 βολτ της εταιρείας, το EX90 μπορεί να φορτίζει ακόμα πιο γρήγορα, ενώ μια αναβάθμιση του βασικού υπολογιστή επιτρέπει νέες και βελτιωμένες λειτουργίες ασφάλειας, αποφυγής συγκρούσεων και υποστήριξης οδηγού.

Οι νέες λειτουργίες περιλαμβάνουν συνδεδεμένες ειδοποιήσεις ασφαλείας για ολισθηρούς δρόμους, κινδύνους μπροστά από το αυτοκίνητο και ατυχήματα που συμβαίνουν μπροστά, μαζί με την ενσωμάτωση της λειτουργίας αυτόματης ηλεκτρονικής κλήσης με το Σύστημα Υποβοήθησης Διακοπής Έκτακτης Ανάγκης (ESA).

Το ESA έχει σχεδιαστεί για να σταματάει ελεγχόμενα το αυτοκίνητο στη λωρίδα του εάν ο οδηγός δεν ανταποκριθεί στις προειδοποιήσεις προσοχής ή απενεργοποίησης, για παράδειγμα λόγω αιφνίδιας ασθένειας. Μόλις το αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί, η νέα λειτουργία ηλεκτρονικής κλήσης θα συνδέσει αυτόματα το αυτοκίνητο με ένα κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης που είναι συνδεδεμένο με τη Volvo Cars. Το κέντρο μπορεί στη συνέχεια να μιλήσει με τους επιβάτες και να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εάν χρειαστεί.

Άλλα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την εκτεταμένη λειτουργία αυτόματου τιμονιού έκτακτης ανάγκης στο σκοτάδι, μαζί με την υποβοήθηση Park Pilot για παράλληλη στάθμευση.

Η αναβάθμιση δεν περιορίζεται μόνο στα νέα EX90: οι ιδιοκτήτες του υπάρχοντος EX90 θα λάβουν μια εφάπαξ δωρεάν αναβάθμιση του πυρήνα του αυτοκινήτου τους μέσω μιας προγραμματισμένης επίσκεψης στο συνεργείο της Volvo.

Σε σύγκριση με το σύστημα 400V του προηγούμενου μοντέλου, η νέα αρχιτεκτονική 800V μειώνει την παραγωγή θερμότητας κατά τη φόρτιση, επιτρέποντας ταχύτερες ταχύτητες φόρτισης και προσθέτοντας έως και 250 χλμ. αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά.

Επιπλέον, η τεχνολογία 800V παρέχει περισσότερη ισχύ για ταχύτερη επιτάχυνση, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί την ενέργεια πιο αποτελεσματικά.

Πέραν αυτών, το EX90 θα διαθέτει και ηλεκτροχρωμική πανοραμική οροφή, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Volvo ES90 και επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίζει τη διαφάνεια του γυαλιού κατά το δοκούν.