VW: Κατασκευάζει τις δικές της μπαταρίες για να νέα ηλεκτρικά μοντέλα στην Ευρώπη

Μια πολύ σημαντική πρωτιά για τον όμιλο Volkswagen, ο οποίος γίνεται ο πρώτος ευρωπαϊκός κατασκευαστής αυτοκινήτων που σχεδιάζει και παράγει in-house κυψέλες μπαταριών στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, ο όμιλος Volkswagen, μέσω της θυγατρικής του εταιρείας PowerCo ξεκινά την παραγωγή των πρώτων Unified Cells μπαταριών, στο Salzgitter gigafactory, το οποίο θεμελιώθηκε τον Ιούλιο του 2022, έχει επιφάνεια 69.000 τ.μ., παραγωγική δυναμικότητα έως 40 GWh (20 GWh στο πρώτο στάδιο που αντιστοιχεί σε περίπου 250.000 ηλεκτρικά οχήματα, ανάλογα με το μέγεθος μπαταρίας). Μάλιστα, χρησιμοποιεί ενέργεια 100% από ανανεώσιμες πηγές (αιολική και ηλιακή).

Οι πρώτες κυψέλες (μπαταρίες) θα παραδοθούν άμεσα στις μάρκες του ομίλου για τελικές δοκιμές στον δρόμο, με την αρχική τους εφαρμογή να προγραμματίζεται για το επόμενο έτος στην οικογένεια των Electric Urban Car (ID.Polo, ID.Every1, ID.Cross, Skoda Epiq κ.ά.) των Volkswagen, Skoda και των άλλων μαρκών του ομίλου.

Σημειώνεται ότι η PowerCo αναμένεται να καλύπτει περίπου το 50% της συνολικής ζήτησης για Unified Cells, με το υπόλοιπο να προέρχεται από εξωτερικούς συνεργάτες. Η τεχνολογία Unified Cell καλύπτει όλο το φάσμα σύγχρονων και μελλοντικών λύσεων, από κυψέλες LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου) και NMC (νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου) έως και μπαταρίες στερεάς κατάστασης (solid state).

Η πρώτη Unified Cell της PowerCo βασίζεται στην τεχνολογία NMC και συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες κυψέλες μαζικής παραγωγής στην κατηγορία της, προσφέροντας περίπου 10% υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα σε σύγκριση με προηγούμενες γενιές.

Η παραγωγή πραγματοποιείται στο Salzgitter, ενώ θα ακολουθήσουν και παραλλαγές με διαφορετικές χημικές συνθέσεις, όπως η έκδοση LFP.

Καταλήγοντας, μετά το gigafactory του Salzgitter θα πάρουν σειρά τα gigafactories της PowerCo στη Βαλένθια και στο St. Thomas του Καναδά.