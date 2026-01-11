VW: Με αυτονομία έως 380 χλμ. τα e-Transporter & e-Caravelle

Αναβαθμίζει η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα τα αμιγώς ηλεκτρικά Transporter και Caravelle.

Πλέον, τα e-Transporter και e-Caravelle προσφέρονται με νέα μπαταρία με ωφέλιμη χωρητικότητα 70 kWh (αντί 60 kWh), επιτρέποντας αυτονομία έως 380 χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου 13% μεγαλύτερη σε σχέση με πριν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, μειώνονται αισθητά και οι χρόνοι φόρτισης, καθώς σε ταχυφορτιστή DC ισχύος 125 kW, η μπαταρία υψηλής τάσης φορτίζεται σε 30 λεπτά από 10% έως 80%, περίπου 10 λεπτά λιγότερο.

Εξάλλου, το ηλεκτρικό Transporter διατίθεται προαιρετικά και με το σύστημα τετρακίνησης 4Motion, που συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες, ένας σε κάθε άξονα. Οι δύο μονάδες κίνησης δεν συνδέονται μηχανικά μεταξύ τους, και η κατανομή της ροπής, μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα, πραγματοποιείται άμεσα και δυναμικά, ανάλογα με τις συνθήκες, εξασφαλίζοντας βελτιωμένη πρόσφυση.

Το σύστημα τετρακίνησης 4Motion συνεργάζεται με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας (ESP) και τον έλεγχο πρόσφυσης, περιορίζοντας φαινόμενα υπερστροφής ή υποστροφής. Το σύστημα τετρακίνησης διατίθεται σε τρεις εκδόσεις ισχύος: 100 kW (136 PS), 160 kW (218 PS) και 210 kW (286 PS).