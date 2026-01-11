Συμβαίνει τώρα:
Driveit

VW: Με αυτονομία έως 380 χλμ. τα e-Transporter & e-Caravelle

  Διαθέτουν νέα μπαταρία 70 kWh, προσφέρουν ταχύτερη φόρτιση και φέρουν σύστημα τετρακίνησης 4Motion
e-transporter-e-caravelle
Δημήτρης Μπαλής

Αναβαθμίζει η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα τα αμιγώς ηλεκτρικά Transporter και Caravelle.

Πλέον, τα e-Transporter και e-Caravelle προσφέρονται με νέα μπαταρία με ωφέλιμη χωρητικότητα 70 kWh (αντί 60 kWh), επιτρέποντας αυτονομία έως 380 χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου 13% μεγαλύτερη σε σχέση με πριν.

Επίσης, μειώνονται αισθητά και οι χρόνοι φόρτισης, καθώς σε ταχυφορτιστή DC ισχύος 125 kW, η μπαταρία υψηλής τάσης φορτίζεται σε 30 λεπτά από 10% έως 80%, περίπου 10 λεπτά λιγότερο.

Εξάλλου, το ηλεκτρικό Transporter διατίθεται προαιρετικά και με το σύστημα τετρακίνησης 4Motion, που συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες, ένας σε κάθε άξονα. Οι δύο μονάδες κίνησης δεν συνδέονται μηχανικά μεταξύ τους, και η κατανομή της ροπής, μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα, πραγματοποιείται άμεσα και δυναμικά, ανάλογα με τις συνθήκες, εξασφαλίζοντας βελτιωμένη πρόσφυση.

Το σύστημα τετρακίνησης 4Motion συνεργάζεται με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας (ESP) και τον έλεγχο πρόσφυσης, περιορίζοντας φαινόμενα υπερστροφής ή υποστροφής. Το σύστημα τετρακίνησης διατίθεται σε τρεις εκδόσεις ισχύος: 100 kW (136 PS), 160 kW (218 PS) και 210 kW (286 PS).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
179
125
62
54
51
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo