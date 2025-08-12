VW: Μεγαλύτερη γκάμα Transporter με διπλή καμπίνα και δύο νέα panel van

Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα επεκτείνει περαιτέρω τη γκάμα της νέας γενιάς Transporter.

Μετά το κλασικό panel van (μεταφορά εμπορευμάτων) και το Kombi (μεταφορά επιβατών), τρεις ακόμη παραλλαγές είναι τώρα διαθέσιμες στην αγορά: το Transporter με ανοιχτή πλευρά, με διπλή καμπίνα και μεγάλη πλατφόρμα φόρτωσης, το Transporter panel van Plus για συνδυασμένη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών και το panel van που βασίζεται στο panel van Plus με διαχωριστικό σχήματος L στο χώρο φόρτωσης.

Αυτά τα μοντέλα θα προσφέρονται με turbodiesel κινητήρες ή ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, και τα panel van επιπλέον με plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης, ενώ καλύπτονται με 5ετή εγγύηση.

Συγκεκριμένα:

Με ανοικτή πλευρά και διπλή καμπίνα

Οι εκδόσεις με κίνηση στους εμπρός τροχούς χρησιμοποιούν κινητήρα turbodiesel (TDI) 81 kW / 110 hp ή 110 kW / 150 hp. Λόγω της χρήσης του και εκτός δρόμου, προσφέρεται προαιρετικά και με σύστημα τετρακίνησης 4MOTION, με κινητήρα turbodiesel (TDI) 110 kW / 150 hp και αυτόματο κιβώτιο 8 ταχυτήτων. Για πρώτη φορά προσφέρεται και ως αμιγώς ηλεκτρικό με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων μίας ταχύτητας και τρία επίπεδα ισχύος: 100 kW/136 PS, 160 kW/218 PS ή 210 kW/286 PS. Η μπαταρία υψηλής τάσης του e-Transporter με κίνηση στους πίσω τροχούς έχει χωρητικότητα 64 kWh (καθαρή).

Ως ανοιχτή πλατφόρμα με επιφάνεια 4,2 τετραγωνικών μέτρων και διπλή καμπίνα, το Transporter προσφέρεται με μακρύ μεταξόνιο, διπλό κάθισμα συνοδηγού και τριθέσιο πάγκο στη δεύτερη σειρά. Η πλατφόρμα φόρτωσης μήκους 2,169μ. και πλάτους 1,945μ. εκτείνεται πίσω από την τετράθυρη διπλή καμπίνα. Το κατώφλι φόρτωσης έχει ύψος μεταξύ 95,6εκ. και 98,0εκ. και είναι εξοπλισμένη με πτυσσόμενα αλουμινένια πλευρικά τοιχώματα. Το ωφέλιμο φορτίο είναι έως 1.073 κιλά και η ικανότητα ρυμούλκησης έως 2.500 κιλά. Για ειδικές εφαρμογές, είναι επίσης δυνατή η παραγγελία του οχήματος χωρίς πλατφόρμα φόρτωσης.

Panel van Plus

Προσφέρεται για συνδυασμένες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών. Αυτή η έκδοση διαθέτει πάντα τριθέσιο πάγκο στη δεύτερη σειρά. Και εδώ, η πρώτη σειρά καθισμάτων μπορεί να παραγγελθεί με ένα ή δύο καθίσματα συνοδηγού – έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα έως και έξι καθίσματα, συμπεριλαμβανομένου του καθίσματος του οδηγού.

Υπάρχει ένα πλαστικό διαχωριστικό με παράθυρο μεταξύ του χώρου επιβατών και του χώρου αποσκευών. Η έκδοση Transporter panel van Plus είναι εξοπλισμένη με συρόμενη πόρτα στην πλευρά του συνοδηγού. Η συρόμενη πόρτα στην πλευρά του οδηγού μπορεί να παραγγελθεί προαιρετικά. Οι συρόμενες πόρτες είναι εξοπλισμένες με παράθυρα.

Panel van με διαχωριστικό σχήματος L

Για συνδυασμένη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών και φέρει μεταλλικό διαχωριστικό σχήματος L, το οποίο χωρίζει τα μπροστινά καθίσματα και τα δύο μεμονωμένα καθίσματα στη δεύτερη σειρά από τον χώρο αποσκευών. Από την πλευρά του οδηγού, ο χώρος αποσκευών εκτείνεται μέχρι την πρώτη σειρά καθισμάτων. Αυτό επιτρέπει τη μεταφορά ιδιαίτερα μεγάλων αντικειμένων στην πλευρά του οδηγού στο panel van με διαχωριστικό σχήματος L (προστατεύει επίσης τη δεύτερη σειρά καθισμάτων στο πλάι). Διατίθεται, προαιρετικά, με δύο καθίσματα επιβατών στην πρώτη σειρά, ενώ έχει πάντα δύο συρόμενες πόρτες. Η συρόμενη πόρτα στην πλευρά του συνοδηγού είναι εξοπλισμένη με παράθυρο ως στάνταρ.

Προαιρετικά, τα panel van μπορούν να διαμορφωθούν με τον εξοπλισμό PanAmericana.

Το Transporter panel van Plus διατίθεται επίσης σε μια κομψή έκδοση Edition, με ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και μαύρη οροφή, μεταξύ άλλων. Τα panel van δεν προσφέρονται μόνο με κινητήρες turbodiesel και αμιγώς ηλεκτρικά, αλλά και με plug-in υβριδικό σύστημα με κίνηση στους εμπρός τροχούς (ισχύς συστήματος 171 kW/232 PS) και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων CVT.