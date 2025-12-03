VW: Στην παραγωγή το ηλεκτρικό eCrafter

Το μέλλον των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων είναι ηλεκτρικό και υπό αυτό το πρίσμα το νέο eCrafter αντιπροσωπεύει ένα ακόμη ορόσημο για τη VW Επαγγελματικά οχήματα.

Το μοντέλο θα παράγεται στο εργοστάσιο που βρίσκεται στη Βρζέσνια της Πολωνίας, το οποίο επεκτείνεται με δύο νέες υπερσύγχρονες αίθουσες παραγωγής, συνολικής έκτασης περίπου 60.000 τ.μ..

Η πρώτη αίθουσα θα στεγάσει τη γραμμή παραγωγής της πλατφόρμας και του νέου πλαισίου του eCrafter, με τη συνδρομή 150 νέων ρομπότ που θα αναλαμβάνουν τις διαδικασίες συγκόλλησης, σύνδεσης και συναρμολόγησης. Η δεύτερη αίθουσα θα αξιοποιηθεί ως χώρος αποθήκευσης μπαταριών και logistics, διαθέτοντας σταθμούς φόρτισης για ηλεκτρικά φορτηγά, καθώς και σύστημα καμερών με τεχνητή νοημοσύνη για τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης των μπαταριών. Η ολοκλήρωση της επέκτασης έχει προγραμματιστεί εντός του 2027.

Η επέκταση των εγκαταστάσεων με τη δημιουργία δύο νέων παραγωγικών αιθουσών ενισχύει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της μονάδας και διασφαλίζει σταθερές και ποιοτικές θέσεις εργασίας για το επόμενο στάδιο της ηλεκτροκίνησης.

Μάλιστα, «πρόκειται για ιδιαίτερα θετικά νέα για την πολωνική οικονομία», όπως δήλωσε ο υφυπουργός Tomasz Lewandowski από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τεχνολογίας καθώς «η Volkswagen Poznań αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη στην περιοχή και προμηθεύεται τη συντριπτική πλειονότητα των εξαρτημάτων των οχημάτων της από την εγχώρια αγορά».

Επίσης, το εργοστάσιο του Crafter διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά συστήματα εντός βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη, ισχύος 18,3 MW, το οποίο καλύπτει πλήρως τις ενεργειακές του ανάγκες τις ηλιόλουστες ημέρες. Παράλληλα, έχει αναλάβει μέτρα, όπως η ανάκτηση θερμότητας, η ανακύκλωση αποβλήτων και η μείωση της κατανάλωσης νερού ανά όχημα κατά πάνω από 40% σε σχέση με το 2018.

Καταλήγοντας, στο εργοστάσιο Βρζέσνια εργάζονται περίπου 3.000 άτομα και παράγονται περίπου 450 οχήματα την ημέρα.