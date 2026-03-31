VW: Τα Transporter Kombi και Caravelle ως ταξί για έως οκτώ επιβάτες

Μια ακόμα πρόταση για ταξί van από τη Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, καθώς προσφέρει τα Transporter Kombi και Caravelle με 9 θέσεις.

Και τα δύο μοντέλα λανσάρονται με υπερτροφοδοτούμενους πετρελαιοκινητήρες (TDI), με plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης, ακόμη και με πλήρως ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Μπορούν επίσης να παραγγελθούν δύο μεταξόνια.

Εκτός από τα νέα Transporter Kombi και Caravelle, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα προσφέρει επίσης τα Caddy, Multivan, ID. Buzz και Crafter ως εκδόσεις ταξί και ιδιωτικής μίσθωσης.

Οσον αφορά στις επιλογές περιλαμβάνουν δερματίνη στον εσωτερικό εξοπλισμό, θύρες USB-C, ελαστικό κάλυμμα δαπέδου στο χώρο οδηγού, συνοδηγού και αποσκευών, πινακίδα ταξί LED οροφής κ.ά.

Επιπλέον, προσφέρεται αναβάθμιση από 8 σε 9 θέσεις (πακέτο 9 θέσεων με διπλό κάθισμα συνοδηγού) και για τα δύο μοντέλα, καθώς και δεξαμενή καυσίμου χωρητικότητας 70 λίτρων αντί για 55 λίτρα (μοντέλα diesel).

Η εκκίνηση γίνεται με κουμπί Keyless Start ανάμεσα στο πιλοτήριο και την οθόνη ψυχαγωγίας, φέρει ψηφιακό πίνακα οργάνων με διάμετρο 30 εκ., ψηφιακή οθόνη ψυχαγωγίας 13 ιντσών με διάμετρο 33 εκ.), υπάρχει μονάδα 5G για ενημερώσεις και ψηφιακή μεταφορά δεδομένων, και ο εσωτερικός καθρέφτης μπορεί προαιρετικά να παραγγελθεί είτε ως ταξίμετρο καθρέφτη είτε ως ψηφιακός καθρέφτης οπισθοπορείας.

Τα 8θέσια και τα προαιρετικά 9θέσια ταξί είναι εξοπλισμένα στάνταρ με τρία καθίσματα στη δεύτερη σειρά και ένα 3θέσιο πάγκο στην τρίτη σειρά (προαιρετικά για το Transporter Kombi). Ο χώρος φόρτωσης μέχρι την τρίτη σειρά καθισμάτων έχει βάθος 73,2 εκ. (κοντό μεταξόνιο) ή 113,2 εκ. (μακρύ μεταξόνιο). Εάν τα ταξί μεγάλης χωρητικότητας χρησιμοποιούνται ως 5θέσια ή 6θέσια, ο όγκος αποθήκευσης πίσω από τη δεύτερη σειρά καθισμάτων αυξάνεται σε λίγο πάνω από 1,8 κ.μ. (κοντό μεταξόνιο) ή 2,4 κ.μ. (μακρύ μεταξόνιο).