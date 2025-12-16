VW: Το ID. Polo βγήκε για δοκιμές στο δρόμο

Καμουφλαρισμένο -όπως συμβαίνει στις δημόσιες δοκιμές- εμφανίστηκε το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό VW ID. Polo.

Πρόκειται για το πρώτο από τα έξι νέα ηλεκτρικά μοντέλα της Volkswagen στην κατηγορία μικρών αυτοκινήτων και συμπαγών, τα οποία θα κυκλοφορήσουν από το 2026 και μετά.

Μόλις λίγους μήνες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του, ένας στόλος πρωτοτύπων ID. Polo σχεδόν έτοιμων για παραγωγή καλύπτει τα τελευταία χιλιόμετρα δοκιμών σε πολλές περιοχές παγκοσμίως, προκειμένου να πέσουν οι τελευταίες πινελιές στα οδηγικά χαρακτηριστικά.

Η VW έχει ανακοινώσει τιμή που θα ξεκινά από 25.000 ευρώ, προκειμένου να κάνει την ηλεκτρική κινητικότητα προσιτή σε πολλούς ανθρώπους στην Ευρώπη.

Το ID. Polo είναι το πρώτο μοντέλο που διαθέτει τη νέα σχεδιαστική γλώσσα «Pure Positive». Επιπλέον, είναι το πρώτο μοντέλο στην ηλεκτρική οικογένεια ID. που φέρει το όνομα Volkswagen Polo.

Στο ντεμπούτο του, την άνοιξη του 2026, το ID. Polo θα είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις ισχύος: 85 kW (116 PS), 99 kW (135 PS) και 155 kW (211 PS). Το σπορ ID. Polo GTI με 166 kW (226 PS) θα ακολουθήσει αργότερα μέσα στο 2026.

Οι εκδόσεις 85 kW και 99 kW θα διατίθενται στάνταρ με μπαταρία υψηλής τάσης LFP (λιθίου-σιδήρου φωσφορικού) 37 kWh (καθαρή χωρητικότητα). Οι εκδόσεις των 155 kW και 166 kW θα τροφοδοτούνται από μια παραλλαγή NMC (νικέλιο-μαγγάνιο-κοβάλτιο) της νέας ενοποιημένης κυψέλης PowerCo, με ενεργειακό περιεχόμενο 52 kWh (καθαρό), επιτρέποντας αυτονομία έως και 450 χλμ. και φόρτιση έως και 130 kW DC.

Το προσθιοκίνητο ID. Polo έχει ενσωματωμένη επίπεδη μπαταρία στο κάτω μέρος του αμαξώματος και θα εφοδιάζεται με πολλά συστήματα υποβοήθησης επόμενης γενιάς. Ανάμεσά τους βρίσκεται το σημαντικά βελτιωμένο Travel Assist. Το σύστημα μπορεί να επιτρέψει υποβοηθούμενη πλευρική και διαμήκη καθοδήγηση και υποβοηθούμενη αλλαγή λωρίδας σε αυτοκινητόδρομους. Επιπλέον, το Travel Assist στο ID. Polo θα προσφέρει για πρώτη φορά αναγνώριση φαναριού και σήματος STOP.

Το ID. Polo θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της SEAT & CUPRA στο Martorell της Ισπανίας. Έχει μήκος 4,053μ., πλάτος 1,816μ. και ύψος 1,530μ., ενώ με μεταξόνιο 2,600μ. θα μπορεί να φιλοξενήσει και πέμπτο επιβάτη, ενώ το πορτ-μπαγκάζ έχει χωρητικότητα 435 λίτρα.