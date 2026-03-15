VW: Τον Απρίλιο αποκαλύπτεται ο διάδοχος του ID.3 ονόματι Neo

Πασχαλιάτικο νέο από τη VW, η οποία θα παρουσιάσει στα μέσα Απριλίου τον αντικαταστάτη του ID.3 με την πρόσθετη λέξη Neo.

Στα βασικά χαρακτηριστικά του ID.3 Neo, ανήκει η νέα γενιά λογισμικού, με μια σειρά από νέες λειτουργίες. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το βελτιωμένο Travel Assist με ανίχνευση φαναριού και το One Pedal Driving, όπου το όχημα ανακτά ενέργεια μέχρι να σταματήσει και ο οδηγός πατά το πεντάλ του φρένου πολύ σπάνια.

Το λογισμικό έχει σχεδιαστεί για να πληρεί νέες ή μελλοντικές κανονιστικές προϋποθέσεις. Αυτές περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών Euro 7, του καλιφορνέζικου προτύπου ZEV3 (όχημα μηδενικών εκπομπών) και της οδηγίας της ΕΕ GSR2 (Γενικός Κανονισμός Ασφάλειας 2), η οποία αποσκοπεί στην περαιτέρω αύξηση της ασφάλειας της οδικής κυκλοφορίας.

Επίσης, τα πρώτα μοντέλα που είναι εξοπλισμένα με αυτό το λογισμικό, τις προαναφερθείσες λειτουργίες και το νέο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας Innovision, και είναι ήδη διαθέσιμα για παραγγελία, είναι τα ID.4, ID.5 και ID.7.

Στο In-Car Shop του νέου συστήματος ψυχαγωγίας Innovision, έχει ενσωματωθεί μια νέα σουίτα εφαρμογών, που επιτρέπει την ενεργοποίηση ή την επέκταση λειτουργιών και υπηρεσιών ψηφιακά, ευέλικτα και ανάλογα με το όχημα. Όπως και με ένα smartphone, δημοφιλείς εφαρμογές από τομείς όπως ήχος, ροή βίντεο, στάθμευση, φόρτιση και παιχνίδια είναι διαθέσιμες για λήψη.

Κι ακόμα, ως επιλογή για όλα τα μοντέλα, είναι διαθέσιμο το ψηφιακό κλειδί που επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στο όχημα χρησιμοποιώντας μια κινητή συσκευή (smartphone, smartwatch). Το ψηφιακό κλειδί οχήματος συμπληρώνει το κλασικό κλειδί οχήματος. Η επικοινωνία πραγματοποιείται ασύρματα με παρόμοιο τρόπο με τις διαδικασίες πληρωμής με ένα smartphone. Δεν απαιτείται ειδική εφαρμογή. Όλα τα μελλοντικά ID. θα διαθέτουν κουμπιά στο τιμόνι που βελτιώνουν τον διαισθητικό χειρισμό των διαφόρων λειτουργιών.

Με τη νέα γενιά λογισμικού, εισάγεται και η λειτουργία Vehicle-to-Load, για τροφοδοσία ηλεκτρικών συσκευών απευθείας από την μπαταρία υψηλής τάσης του οχήματος, με ισχύ έως και 3,6 kW.

Καταλήγοντας, τα μοντέλα εισαγωγικού επιπέδου ID.4 και ID.5 Pure είναι εξοπλισμένα με το APP 350, ένα νέο σύστημα κίνησης ισχύος 140 kW (190 PS) που προσφέρει αυξημένη ροπή και μειώνει την κατανάλωση καυσίμου σε σύγκριση με τους προηγούμενους κινητήρες APP 310. Αυτό επιτρέπει την αύξηση της αυτονομίας του ID.4 έως και 40 χλμ., για παράδειγμα. Συνδυάζεται με μια νέα μπαταρία υψηλής τάσης λιθίου-σιδήρου φωσφόρου – LFP (58 kWh καθαρή).