WRC: Απίστευτο με την εγκατάλειψη των τριών πρώτων στο ράλι Σαφάρι της Κένυας

Οι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στο ράλι Σαφάρι της Κένυας, τον τρίτο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος WRC, κατέστρεψαν τρεις κορυφαίους οδηγούς.

Νωρίτερα είχε ξεσπάσει κόντρα μεταξύ πολλών οδηγών και των διοργανωτών, οι οποίοι τοποθέτησαν μπαριέρες και σημάνσεις εκ των υστέρων σε μερικά σημεία, στέλνοντας βίντεο στα κινητήρα τηλέφωνα των συνοδηγών! Οι αγωνοδίκες ισχυρίστηκαν ότι τα πληρώματα δεν περνούσαν από το σωστό σημείο, όπως έκαναν στις αναγνωρίσεις τω ειδικών διαδρομών πριν τον αγώνα, ενώ οι οδηγοί μίλησαν για «επικίνδυνη» απόφαση. Ανάμεσα σε αυτούς τους οδηγούς ήταν ο μέχρι πριν εγκαταλείψει, επικεφαλής του αγώνα Όλιβερ Σόλμπεργκ, ο Ελφιν Έβανς, που επίσης εγκατέλειψε ενώ ήταν τρίτος, αλλά και ο Τακαμότο Κατσούτα, που είναι τώρα επικεφαλής, όλοι της Toyota.

Με το ξεκίνημα της ημέρας ο Σόλμπεργκ είχε ελαφρύ προβάδισμα έναντι του Οζιέ, με ένα δευτερόλεπτο διαφορά, με τρίτο τον Έβανς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIA World Rally Championship (@officialwrc)

Όμως στην πρώτη ειδική διαδρομή σήμερα Σάββατο, ο Οζιέ έχασε περίπου δύο λεπτά από κλατάρισμα. Ανέβηκε δεύτερος ο Έβανς και τρίτος ο Παχάρι επίσης με Toyota. Στην επόμενη ειδική διαδρομή έσπασε το πίσω δεξί ελαστικό στο Yaris του Παχάρι, με τον Οζιέ να ανεβαίνει τρίτος, ενώ στην 3η διαδρομή έσπασε ο Έβανς την ανάρτηση του δικού του Yaris. Ήταν η πρώτη εγκατάλειψη του Ουαλού, έπειτα από το Ράλλυ Ακρόπολις του 2024.

Αλλά και ο Σόλμπεργκ ήταν χωρίς εφεδρικό λάστιχο, ενώ δεν είχε και υγρό πλύσης για το παρμπρίζ, και αναγκάστηκε να επιβραδύνει με περιορισμένη ορατότητα από τη λάσπη.

Ατμός έβγαινε από τα Hyundai i20 N Rally των Νεβίλ και Φορμό καθώς πάλευαν με προβλήματα υπερθέρμανσης, ενώ ο Lappi έμεινε από υγρό πλύσης παρμπρίζ.

Οι Αρμστρονγκ και ΜακΕρλιν με τα Puma της M-Sport-Ford κατάφεραν οριακά να επιβιώσουν.

Και φτάσαμε πριν την 4η από τις 6 ειδικές διαδρομές σήμερα, με τις δύο εγκαταλείψεις των Σόλμπεργκ και Οζιέ, καθώς επέστρεφαν στο σέρβις από σπασμένους εναλλάκτες στα Toyota Yaris Rally1.

Ως εκ τούτου, επικεφαλής του αγώνα είναι ο Κατσούτα, έχοντας πίσω του σχεδόν ενάμιση λεπτό τον Αντριέν Φορμό με Hyundai i20N Rally1, και κοντά στα εξήμιση λεπτά τον Εζαπέκα Λάπι με ένα ακόμα Hyundai i20.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της ομάδας της Toyota και παλιός θρύλος των ράλι, Γιούχα Κάνκουνεν, είπε ότι «έχω βρεθεί στην Κένυα τόσες πολλές φορές που δεν με εκπλήσσει όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες και, ας πούμε, τα αυτοκίνητα θα έπρεπε να είναι κατασκευασμένα για αυτό. Αλλά σε αυτές τις λασπώδεις συνθήκες μπορεί να κολλήσει παντού η λάσπη και να προκαλέσει προβλήματα. Πήγε στον εναλλάκτη και τελείωσε».

«Νομίζω ότι είναι το πιο ακραίο ράλι που έχουμε κάνει στην Κένυα τα τελευταία χρόνια», είπε ο Οζιέ, που πήγε στο σέρβις με τη βοήθεια ενός ντόπιου που τον ρυμούλκησε!

Περιμένουμε δύο ακόμα ειδικές διαδρομές για να τελειώσει αυτή η απίστευτη μέρα με κορυφαίες εγκαταλείψεις.