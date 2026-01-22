WRC: Δραματικό ξεκίνημα του πρωταθλήματος στο Μόντε Κάρλο

Στα πολύ δύσκολα έπεσαν οι οδηγοί του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι – WRC, καθώς σήμερα ξεκίνησε η σεζόν με το ράλι του Μόντε Κάρλο.

Παραδοσιακά η εκκίνηση του πρωταθλήματος γίνεται στα ορεινά του μικρού πριγκιπάτου, και ενώ πολύ παλιά είχαμε πάγο και χιόνια, τα τελευταία χρόνια οι συνθήκες ήταν αγώνας σε στεγνή άσφαλτο.

Όμως, φέτος, οι γενικά κακές καιρικές συνθήκες σε πολλά μέρη της Ευρώπης, επηρέασαν και το Μόντε Κάρλο, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η 3η βραδινή ειδική διαδρομή λόγω ομίχλης, κι αφού είχαν τερματίσει 7 αυτοκίνητα.

Οι αγωνοδίκες βλέποντας ότι ο Φορμό με το Hyundai χάθηκε μέσα στην ομίχλη, και παράλληλα τους επερχόμενους οδηγούς να χάνουν πολύ χρόνο στα ενδιάμεσα περάσματα, αποφάσισαν να σταματήσουν την ειδική διαδρομή, με αποτέλεσμα να έχουμε μια γενική κατάταξη με όσα αυτοκίνητα πέρασαν.

Ετσι, λοιπόν, αφού την πρώτη ειδική διαδρομή την κέρδισε ο Ελφιν Εβανς με το Toyota Yaris Rally1, και τη δεύτερη ειδική ο Ολιβερ Σόλμπεργκ με ίδιο αυτοκίνητο, είδαμε τον Σεμπαστιάν Οζιέ, 10 φορές νικητή και ρέκορντμαν στο Μόντε Κάρλο, να είναι ο ταχύτερος με Toyota στην τρίτη ειδική διαδρομή και να δηλώνει ανακουφισμένος που κατάφερε να φτάσει στον τερματισμό, ενδεικτικό της κατάστασης.

De retour au Parc Assistance à Gap



—



Back to the Service Park in Gap#RallyeMonteCarlo #WRC pic.twitter.com/38C1iqETpC — Automobile Club de Monaco (@ACM_Media) January 22, 2026

Τελικά, οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να στείλουν τα αυτοκίνητα στο Service Park, με τη γενική κατάταξη να φέρνει πρώτο τον Σόλμπεργκ, δεύτερο με τον Εβανς με 44 δευτ. διαφορά, τρίτο τον Οζιέ με 1 λεπτό και 8 δευτ. πίσω, τέταρτο τον Νεβίλ με Hyundai και 1 λεπτό και 25 δευτ. μακριά από τον κορυφή. Ακολουθεί ο Φορμό με Hyundai, ο Κατσούτα με Toyota και ο Μούνστερ με Ford Puma Rally1, αλλά κιόλας με 3 λεπτά και 49 δευτ. πίσω από τον Σόλμπεργκ.

Απίστευτες διαφορές με το ξεκίνημα του αγώνα και μόλις 60 χλμ. αγώνα, αλλά με τέτοιες συνθήκες αυτά και άλλα πολλά μπορούν να συμβούν.

Την πρώτη μέρα εγκατέλειψαν ο Παχάρι με Toyota Yaris Rally, ο ΜάκΕρλιν με Ford Puma Rally1, και ο Ροσέλ με Lancia Ypsilon WRC2, της ιταλικής ομάδας που επέστρεψε στους μεγάλους αγώνες με τη θρυλική Lancia σε νέα, βέβαια εκδοχή.

Αύριο Σάββατο περιμένουμε φοβερή δράση, σε δύσκολες συνθήκες, με 6 ειδικές διαδρομές, με περίπου 128 αγωνιστικά χιλιόμετρα.

Ηγετική θέση της Toyota στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου και το 2025

Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά-ορόσημο για την Inchcape Hellas, με την Toyota να καταγράφει μία από τις ισχυρότερες εμπορικές της επιδόσεις στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η Toyota ενίσχυσε περαιτέρω την ηγετική της θέση, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εμπιστοσύνη των Ελλήνων καταναλωτών.

Συγκεκριμένα, η Toyota κατέγραψε 25.315 ταξινομήσεις και 16,3% μερίδιο αγοράς, διπλάσιο από τη δεύτερη μάρκα, κατακτώντας την 1η θέση: στην αγορά Επιβατικών Οχημάτων, στα Ελαφρά Επαγγελματικά Οχήματα (LCVs), καθώς και στο σύνολο της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου.

Η επίδοση αυτή αντανακλά τη συνεπή εφαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής της Inchcape Hellas, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την εμπορική αποτελεσματικότητα και την πελατοκεντρική φιλοσοφία.

Στρατηγική Multipath και ηλεκτροκίνηση

Η στρατηγική Multi-pathway της Toyota κατέγραψε εξαιρετικά αποτελέσματα, με τις εξηλεκτρισμένες τεχνολογίες (HEV, PHEV, BEV) να αντιστοιχούν στο 80% των συνολικών πωλήσεων.

Η Toyota συνεχίζει να ηγείται της μετάβασης προς τη βιώσιμη κινητικότητα, προσφέροντας πολλαπλές τεχνολογικές λύσεις που ανταποκρίνονται ρεαλιστικά και αποτελεσματικά στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

Ισχυρή ανάπτυξη στα επαγγελματικά οχήματα

Ο τομέας Toyota Professional σημείωσε αύξηση πωλήσεων +36%, ενώ η Toyota κατέκτησε την 1η θέση και στα αμιγώς ηλεκτρικά LCVs.

Το Toyota Hilux συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία, διατηρώντας την απόλυτη κυριαρχία στην κατηγορία με 46,5% μερίδιο αγοράς, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του ως το κορυφαίο pick-up της ελληνικής αγοράς.