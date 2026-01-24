WRC: Δύσκολα θα χάσει στο Μόντε Κάρλο ο Solberg

Με 4 ειδικές διαδρομές σήμερα, μία εκ των οποίων η υπερ-ειδική διαδρομή στο Μονακό, το πρώτο ράλι της χρονιάς του WRC φαίνεται ότι θα έχει νέο πρωταγωνιστή.

Ο Όλιβερ Σόλμπεργκ, κρατάει την πρώτη θέση με το Toyota Yaris Rally1 και μάλιστα με διαφορά 1 λεπτού από τον ομόσταβλό του στην Toyota Έλφιν Έβανς, ενώ τρίτος με διαφορά λιγότερο από ενάμιση λεπτό είναι ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και οδηγός της Toyota, Σεμπαστιάν Οζιέ.

Οι χιονοπτώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής, σήμαιναν ότι τα πληρώματα αντιμετώπισαν συνθήκες που έμοιαζαν περισσότερο με ράλι Σουηδίας παρά με Μόντε Κάρλο, και παρά το γεγονός ότι αρχικά έχασε χρόνο, ο Σόλμπεργκ αντέδρασε κερδίζοντας δύο ειδικές διαδρομές, ενώ μία κέρδισε ο Οζιέ και την υπερ-ειδική στο Μονακό ο Φορμό με Hyundai, που είναι τέταρτος στη γενική κατάταξη.

Το χιόνι που κάλυψε την πρώτη ειδική του Σαββάτου, είχε αρχίσει να λιώνει μετά το δεύτερο πέρασμα του απογεύματος. Αν μη τι άλλο, αυτό μόνο χειροτέρεψε τις συνθήκες, με τον Έβανς να χαρακτηρίζει την ειδική από τις χειρότερες που είχε βιώσει ποτέ.

Ο Σάμι Παχάρι της Toyota εγκατέλειψε για δεύτερη φορά μετά το βράδυ της Πέμπτης, χτυπώντας ο Yaris σε ένα δέντρο, προκαλώντας τη δεύτερη εγκατάλειψή του για την εβδομάδα, ενώ και ο Παντόν της Hyundai είχε έξοδο σε μια πλαγιά, όμως τον βοήθησαν οι θεατές και ξαναμπήκε στον αγώνα με 6 λεπτά χαμένα.

Στην 5η θέση ο Νεβίλ με Hyundai i20 Rally1, αλλά με διαφορά κοντά τα επτάμιση λεπτά, ενώ έπεται ο Άρμστρονγκ με Ford Puma Rally 1.

Ο πρωτοπόρος του ράλι, Σόλμπεργκ, ανέφερε μετά το τέλος της ημέρας ότι: «Πρέπει να αναπνεύσω τώρα, οι συνθήκες ήταν τρελές όλη την ώρα. Ακόμα και σε αυτή τη τελευταία ειδική διαδρομή, είχα πλήρη βροχή και υδρολίσθηση και σκέφτηκα, απλώς θα κάνω πίσω»/

Αύριο απομένουν 4 ειδικές διαδρομές για την ολοκλήρωση του ράλι Μόντε Κάρλο, και ο στόχος του Σόλμπεργκ είναι οι νίκη και οι έξτρα βαθμοί της Super Sunday.