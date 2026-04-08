WRC: Η Hyundai τιμά τη μνήμη του Craig Breen στο ράλι Κροατίας

Για 3η συνεχόμενη χρονιά η Hyundai Motorsport θα τιμήσει τη μνήμη του Κρεγκ Μπριν στο ράλι Κροατίας (9-12 Απριλίου), για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WRC.

Το 2023, ο οδηγός της ομάδας, σε δοκιμές για το ίδιο ράλι, έχασε τη ζωή του όταν έπεσε με το Hyundai i20 σε φράκτη, και διαπέρασε το παράθυρο ένα ξύλο, χτυπώντας τον στο σώμα.

Τιμώντας, λοιπόν, τη μνήμη του Ιρλανδού οδηγού, και τα τρία Hyundai i20 N Rally1 που θα τρέξουν στον αγώνα που ξεκινά την Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου, θα φέρουν ειδική σχεδίαση από την ομάδα του Τεχνικού Κέντρου της Hyundai Motor Europe – σε συνεργασία με την Hyundai Motorsport.

Το σχέδιο απεικονίζει πορτρέτα του Μπριν στα πλάγια και την οροφή του αυτοκινήτου, ένα αυτοκόλλητο «For Craig» και το εμβληματικό του «flat to the square right». Η σχεδίαση περιλαμβάνει επίσης έναν φόρο τιμής στο Ίδρυμα Craig Breen, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 2023 και έχει δημιουργηθεί για να καλλιεργήσει την επόμενη γενιά ιρλανδικών ταλέντων ράλι. Το ίδρυμα προσφέρει πολυετή υποστήριξη για το Irish J1000 Forestry Series, συμπεριλαμβανομένου ενός χρηματικού βραβείου και υψηλού επιπέδου καθοδήγησης. Ο Μπριν συνεχίζει να μνημονεύεται σε όλα τα χρώματα καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν με ένα έμβλημα «ForCraig» στο πίσω μέρος και των τριών αυτοκινήτων που συμμετέχουν σε κάθε αγώνα, καθώς και τα καπέλα «Breenie» που φορούν τα μέλη της ομάδας στους ψυχρότερους αγώνες. Η Hyundai Motorsport έχει δεσμευτεί να βοηθήσει την κληρονομιά του να ζει τόσο εντός όσο και εκτός των αγώνων.

«Το συναίσθημα παραμένει το ίδιο εντός της ομάδας: θέλουμε να συνεχίσουμε να θυμόμαστε τον Κρεγκ Μπριν όχι μόνο για τον οδηγό που ήταν στις ειδικές διαδρομές, αλλά και για τον άνθρωπο που ήταν έξω από αυτές», ανέφερε ο πρόεδρος και επικεφαλής της ομάδας της Hyundai Motorsport, Σιρίλ Αμπιτεμπούλ, και συνέχισε: «Ο Κρεγκ ήταν η επιτομή του τι είναι οι αγώνες ράλι σε κάθε πτυχή της ζωής του. Από τη συντροφικότητά του στις εκδηλώσεις μέχρι το πάθος του για την καλλιέργεια της επόμενης γενιάς ταλέντων στην πατρίδα του, την Ιρλανδία, όλοι μπορούν να εντοπίσουν κάτι σε αυτόν που τους επηρέασε θετικά. Είναι τιμή μας που ήμασταν ένα μικρό κομμάτι της ζωής του και μπορώ να μιλήσω εκ μέρους ολόκληρης της ομάδας όταν λέω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε τη μνήμη του ζωντανή».