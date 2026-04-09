WRC: Ξεκινά σήμερα το ράλι Κροατίας – Ταχύτερος ο Solberg στο shakedown

Με τρεις διαφορετικούς νικητές στα τρία πρώτα ράλι του WRC (Σόλμπεργκ, Έβανς, Κατσούτα), και οι τρεις με Toyota, το ενδιαφέρον για τη μάχη του πρωταθλήματος βρίσκεται στα ύψη.

Σήμερα ξεκινά το 4ο ράλι της χρονιάς, και μετά το Μόντε Κάρλο σε παγωμένους δρόμους, τη Σουηδία στα χιόνια και το Σαφάρι στην Κένυα με λάσπες, το σκηνικό έχει μεταφερθεί στη γειτονική μας Κροατία, σε ασφάλτινους δρόμους.

Ο αγώνας ξεκίνησε σήμερα με το Shakedown και αργότερα θα έχουμε την τελετή εκκίνησης, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει 8 ειδικές διαδρομές την Παρασκευή, ακόμα 8 το Σάββατο και 4 για το φινάλε την Κυριακή, Πάσχα για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς.

Σήμερα, στο Shakedown, σε μια διαδρομή 3,44 χιλιομέτρων κοντά στη Ριέκα, ο Όλιβερ Σόλμπεργκ με Toyota Yaris Rally 1 έκανε τον καλύτερο χρόνου, με το νικητή του Σαφάρι, Τακαμότο Κατσούτα να είναι λίγο πιο αργός με ένα άλλο Yaris. Τρίτος ο Τιερί Νεβίλ με Hyundai i20 N Rally 1, και 4ος ο επικεφαλής του πρωταθλήματος, Έλφιν Έβανς με ένα Yaris.

Ακολούθησαν σε χρόνο δύο Hyundai με Αντριέ Φορμό και Χάιντεν Παντόν, ο Σάμι Παχάρι με Yaris, και οι δυο οδηγοί της M-Sport Ford, Τζον Άρμστρονγκ και Τζόσουα ΜακΕρλιν.

«Πρώτη φορά σε σωστές στεγνές συνθήκες. Η αίσθηση δεν είναι τόσο άσχημη, οπότε είμαι χαρούμενος», είπε ο Σόλμπεργκ.

«Θα είναι ένα δύσκολο ράλι, όπως πάντα. Θα προσπαθήσω όσο καλύτερα μπορώ, φυσικά», επισήμανε ο Κατσούτα.

«Θα είναι μια μικρή έκπληξη για εμάς μετά τις πρώτες δύο ειδικές διαδρομές να δούμε πού βρισκόμαστε», είπε ο Νεβίλ. «Στη δεύτερη και τρίτη ειδική, οι συνθήκες δεν είναι υπέρ μας, αλλά ας δούμε. Θα δουλέψουμε πάνω στο αυτοκίνητο όλο το Σαββατοκύριακο και πρέπει να βρούμε την αίσθηση. Είναι ένα πολύ δύσκολο ράλι. Μου αρέσουν οι ειδικές, οι νέοι δρόμοι είναι όμορφοι, ελπίζω να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε όλα.»

Ας περιμένουμε αύριο τα σπουδαία με τις 8 ειδικές διαδρομές και 126,86 αγωνιστικά χιλιόμετρα.