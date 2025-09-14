Συμβαίνει τώρα:
WRC: Μεγάλη μάχη για τη νίκη στις λάσπες της Χιλής

Στον 11ο αγώνα της χρονιάς, Οζιέ και Έβανς μάχονται για την πρωτιά
Δημήτρης Μπαλής

Απίστευτη έκβαση έχει το φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι WRC καθώς με το αποτέλεσμα της Χιλής μπορεί να έχουμε ανατροπές.

Στο 11ο ράλι της χρονιάς, ο Σεμπαστιάν Οζιέ, 8 φορές πρωταθλητής WRC, στην 200ή του συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, κερδίζοντας και τις τρεις ειδικές του απογεύματος, χθες, ξεπέρασε τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Έβανς και πέρασε επικεφαλής,

Οι δύο οδηγοί ης Toyota έχουν διαφορά μεταξύ τους 6 δευτ. και θα δοθεί μεγάλη μάχη σήμερα, στην τελευταία μέρα του αγώνα, για τη νίκη.

Ο Οζιέ, μολονότι δεν τρέχει σε όλους τους αγώνες φέτος (δεν έχει συμμετάσχει σε 3 από τους 11), λόγω νικών και καλύτερων αποτελεσμάτων απέχει μόνο 9 βαθμούς από τον πρωτοπόρο Έβανς και μόλις 2 από τον δεύτερο Ροβάνπερα που κι αυτός οδηγεί Toyota.

 

 
 
 
 
 
Ο 4ος του πρωταθλήματος, Οτ Τάνακ με Hyundai απέχει 18 βαθμούς από τον Έβανς, όμως στη Χιλή εγκατέλειψε, ξαναμπήκε στον αγώνα όμως βαθμούς θα πάρει μόνο αν στην υπερειδική κάνει έναν από τους 5 καλύτερους χρόνους.

Ο δε Ροβάνπερα, στη Χιλή είναι 6ος στον αγώνα και θα πάρει λίγους βαθμούς, στο κυνήγι του τίτλου.

Ο Οζιέ, λοιπόν, θέλει τον 9ο παγκόσμιο τίτλο του για να φτάσει τον συμπατριώτη του Σεμπαστιάν Λεμπ.

Τρίτος στον αγώνα ο Αντριέν Φορμό με Hyundai i20 N Rally1 και με ίδιο αυτοκίνητο 4ος ο Τιερί Νεβίλ.  

Περιμένουμε με αγωνία το αποτέλεσμα του ράλι της Χιλής.

