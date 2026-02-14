WRC: Ο Evans χορεύει στα χιόνια και πηγαίνει για νίκη στη Σουηδία

Η 3η μέρα του δεύτερου ράλι της χρονιάς του WRC στα χιόνια της Σουηδίας, φέρνει πιο κοντά τον Έλφιν Έβανς στην πρώτη του νίκη φέτος.

Ο Ουαλός, με δύο κερδισμένες ειδικές διαδρομές σήμερα, ξεπέρασε τον ομόσταβλό του Τακαμότο Κατσούτα στη γενική κατάταξη, και τώρα με μια διαφορά βλέπει κατάματα τη νίκη αύριο Κυριακή, καθώς απομένουν 3 ειδικές διαδρομές και κάτι παραπάνω από 70 αγωνιστικά χιλιόμετρα.

Σήμερα, ο Έβανς ξεκίνησε με 2,8 δευτ. να είναι πίσω από τον Κατσούτα και στο τέλος της ημέρας, μετά από 7 ειδικές διαδρομές έχει ένα προβάδισμα 13,3 δευτ. από τον Κατσούτα που μάχεται για την πρώτη του νίκη στο WRC.

Τρίτος στη γενική κατάταξη ένας ακόμα οδηγός της Toyota, ο Φινλανδός Σάμι Παχάρι, ο οποίος ήταν ταχύτερος κι αυτός σε 2 ειδικές διαδρομές και βρίσκεται μέσα στο κόλπο της νίκης. Απέχει 25,4 δευτ. από τον πρώτο Έβανς και 12,1 από τον Κατσούτα.

Αντίθετα, ο νικητής του πρώτου ράλι της χρονιάς, ο Όλιβερ Σόλμπεργκ, επίσης με Toyota, έπειτα από το κλατάρισμα που είχε χθες και το χτύπημα σε στοίβα χιονιού, έχει χάσει πολύτιμο έδαφος. Κέρδισε μια ειδική διαδρομή σήμερα, αλλά είναι τέταρτος με διαφορά 58,4 δευτ. από τον πρώτο Έβανς και 33 δευτ. από τον τρίτο Παχάρι.

Τρεις οδηγοί της Hyundai, ο Λάπι, ο Φορμό και ο Νεβίλ (πήρε την τελευταία ειδική της ημέρας) έχοντας προβλήματα χθες, σήμερα κινήθηκαν πιο γρήγορα, όμως είναι απίθανο να πλησιάσουν τους τρεις πρώτους για το βάθρο. Ο Λάπι είναι πάνω από 1 λεπτό πίσω από τον Έβανς.

Οι δύο οδηγοί της M-Sport Ford, Άρμστρονγκ και ΜακΕρλιν, είναι πολύ μακριά, κοντά στα 3,5 λεπτά και περίπου 5 λεπτά, αντίστοιχα, πίσω από την κορυφή.

Αύριο το φινάλε στον αγώνα της Σουηδίας, τον μοναδικό με απόλυτο λευκό τοπίο.