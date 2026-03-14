WRC: Ο Katsuta απέναντι στην πρώτη νίκη καριέρας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα – Ο Γιώργος Βασιλάκης πρώτος στο WRC3

Ολοκληρώθηκε με ανατροπές η 3η μέρα του 3ου ράλι του φετινού WRC, στη Κένυα.

Ο αγώνας αποδείχθηκε σε πραγματικό Σαφάρι, καθώς οι λασπωμένες ειδικές διαδρομές μετατράπηκαν σε βάλτους που έκαναν τρομερή ζημιά σε πολλά αυτοκίνητα.

Και φτάσαμε σε μια μεγάλη πρόκληση: να πάρει ο Τακαμότο Κατσούτα της Toyota την πρώτη νίκη καριέρας στο WRC, από την 7η θέση που βρισκόταν!

Κλαταρίσματα υπέστησαν οι περισσότεροι οδηγοί, είχαμε σπασμένες αναρτήσεις όπως στο Yaris του Έβανς, επικεφαλής της βαθμολογίας, και κόλλημα στους εναλλάκτες των Yaris των Σόλμπεργκ και Οζιέ, με αποτέλεσμα, αυτοί οι τρεις οδηγοί να μη μπορέσουν να συνεχίσουν.

Κι όλα αυτά συνέβησαν σήμερα, μέχρι τα μέσα του αγώνα, με τον Έβανς να εγκαταλείπει από τη 2η θέση στον αγώνα, και λίγο αργότερα με τους Σόλμπεργκ και Οζιέ που ήταν στο 1-2 του αγώνα.

Θα δούμε αν θα μπουν αύριο στον αγώνα για τις 4 ειδικές διαδρομές που απομένουν για να ολοκληρωθεί ο αγώνας, κι αυτό διότι ο Σόλμπεργκ έχει πέσει στη 10η θέση, ο Οζιέ στην 11η και ο Έβανς στη 13η. Αν μπουν στον αγώνα θα διεκδικήσουν θέσεις στην πρώτη δεκάδα που δίνει βαθμούς, όπως επίσης και τους έξτρα βαθμούς που δίνουν οι 5 πρώτοι χρόνοι στην powerstage, αύριο Κυριακή. Οπότε είναι θέμα βαθμών.

Ο Κατσούτα, λοιπόν, είναι επικεφαλής του αγώνα, με διαφορά σχεδόν ενάμιση λεπτού του Αντριέν Φορμό με Hyundai i20 N Rally1 και πεντέμιση λεπτών του Σάμι Παχάρι με Toyota. Ο Φινλανδός κατάφερε να ξεπεράσει τον συμπατριώτη του Εζαπέκα Λάπι της Hyundai και βρίσκεται 50 δευτ. μπροστά του.

Οι ΜακΕρλιν και Άρμστρονγκ με τα δύο Puma της M-Sport Ford, βρίσκονται κι αυτοί με πολλά προβλήματα πολύ πίσω, στην 15η και 16η θέση.

Οι διοργανωτές ακύρωσαν την τελευταία από τις 6 ειδικές διαδρομές της ημέρας, λόγω βροχής και προβλημάτων πρόσβασης σε οχήματα ασφάλειας.

Ενα ακόμα αξιοσημείωτο είναι η πρώτη θέση στην κατηγορία WRC3 του Γιώργου Βασιλάκη με συνοδηγό τον Αλαν Χάριμαν, σε ένα Ford Fiesta Rally3. Βρίσκεται και στη 18η θέση της γενικής κατάταξης.

Αύριο η ημέρα περιλαμβάνει 4 ειδικές διαδρομές, σκληρές και πάλι, με 58 αγωνιστικά χιλιόμετρα.